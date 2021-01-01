علي جمعة: مع بداية 2021 ابدأ صفحة جديدة مع ربك

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجب علينا ونحن في بداية عام جديد أن نجدد إيماننا بذكر الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جددوا إيمانكم) قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال (قولوا: لا إله إلا الله) وكان يقول: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله) وجعلها شعارا للتوحيد وعنوانا للإسلام وذكرا لله سبحانه وتعالى.





وأضاف علي جمعة عبر فيسبوك: أكثروا من قولكم "لا إله إلا الله" وتوبوا إلى الله، وأكثروا من الاستغفار فإن من غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أذنب قط كان يستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة .. يعلمنا .. يرشدنا .. أكثروا من الاستغفار بالليل والنهار و (لا يزال لسانك رطبا بذكر الله) أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس لنا سواه باب إلى الله، ولا نعرف إلا إياه موصلا لرب العالمين .. انسدت الطرق والأبواب إلا من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتبرك بالصلاة عليه ،ولا ينتفع هو بها بقدر انتفاعنا نحن بها فمن صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرا [أستغفر الله-اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله-لا إله إلا الله] اجعلها وردك كل يوم صباحا ومساءً.





وتابع: هذا عام جديد فهلا بدأت بنفسك في مشروع تصحح فيه مسارك وتلتزم فيه وقلبك معلق برب العالمين .. وينبغي عليك أن تدرب نفسك على الصبر وقد نزل البلاء؛ وأن تدعوا الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الصبر حين البلاء حتى يُثبّت أفئدتنا على الحق حتى نلقاه {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ}.



