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أخبار العالم

الأمن اللبناني: قتيلان و6 جرحى حصيلة رأس السنة الميلادية

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:32 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
 أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا أوضحت فيه سير الأحداث في ليلة رأس السنة الميلادية. 

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم انها لم تسجل أي حادث أمني على الإطلاق  بعد انتهاء ليلة رأس السنة الميلادية، مشيدة بنجاح عناصرها  في حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفّذتها على مختلف الأراضي اللبنانية

وقالت المديرية في بيانها : وفي حوادث السير، سقط قتيل وجريح في منطقة بعلبك، وجُرِحَ ثلاثة أشخاص وذلك في محلة صفد البطيخ ـ النبطية، وكورنيش البحري ـ صيدا.

كما أشارت المديرية الي سقوط قتيلة في محلة الطيبة البقاعية وإصابة شخصين في محلة الفيضة ـ زحلة، نتيجة حوادث إطلاق النار الهمجية وغير الحضارية في الهواء، متعهدة باستمرار التحريات لحين التوصل الي الفاعلين وتوقيفهم. 

ومن جانبه ، ارسل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تهنئة للعناصر المشاركة في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار (ضباط ورتباء وأفراد)، وذلك على الجهود التي بذلوها، والإجراءات الميدانية التي قاموا بها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على السلامة المرورية.

كما توجّه اللواء عثمان بالتحية إلى قيادة الجيش اللبناني وقيادات الأجهزة الأمنية الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة.

وفي نهاية البيان بعثت قوى الأمن الداخلي اللبنانية  تهنئة   للبنانيين بحلول العام الجديد، متمنية لهم أن ينعموا بالأمن والصحة والاستقرار. 
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