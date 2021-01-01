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توك شو

مذيعة 3 ستات عن لقائها بـ مفيد فوزي: ركبي كانت بتخبط في بعض.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:46 م
الإعلامية سالي حماد
الإعلامية سالي حماد
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أسامة علي
استعرض برنامج "3 ستات" خلال أـول حلقات الموسم الجديد لعام 2021 ما تم تقديمه خلال العام الماضى والضيوف الذين استضافهم.

يقدم برنامج "3 ستات"، عبر قناة "صدى البلد"، الإعلاميات، سلوى محمد، سالى حماد، إيمان يوسف، وكان من بين ضيوف الموسم الماضى  الإعلامى والكاتب الصحفي مفيد فوزى.

ووصفت الإعلامية سالى حماد حالتها عند لقاء مفيد فوزي، قائلة: "من أكتر الحلقات اللى حبيتها، وركبى كانت بتخبط فى بعض، عشان محاور كبير جدا، واحترمت جدا تقديره للمرأة".

ومن جانبها قالت إيمان يوسف: "بالنسبالى كانت الحلقة شبه بتحدى نفسى عشان اشوف هكون عامله ازاى، وذاكرت كتير جدا قبل لقاء الإعلامى مفيد فوز".
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