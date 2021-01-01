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محافظات

بشاير السنة الجديدة.. خروج 10 متعافين من العزل بالدقهلية

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:54 م
خروج 10 متعافين من
خروج 10 متعافين من كورونا من العزل بالدقهلية
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهليةفى تصريحات له، اليوم  الجمعه فى اول ايام العام الجديد. عن خروج وتعافي 10 مصابين بكورونا  من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول التحاليل من إيجابية إلى سلبية وشفائهم تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة. 

كما تقدم وكيل الوزارة  بالشكر للاطقم الطبية علي ما قدموه خلال العام الماضي، في ظل الظروف الراهنة، خلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع، لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وحثهم علي بذل المزيد من الجهد خلال العام الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية، وأن يجعله عاما سعيدا .

وناشد وكيل الوزارة  المواطنين باتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك وخاصة في  الاماكن العامة  وأماكن العمل والتجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالتهنئة لجميع العاملين بالقطاع الصحي داخل وخارج المحافظة.
بشاير السنة الجديدة.. خروج 10 متعافين من العزل بالدقهلية
بشاير السنة الجديدة.. خروج 10 متعافين من العزل بالدقهلية
بشاير السنة الجديدة.. خروج 10 متعافين من العزل بالدقهلية
بشاير السنة الجديدة.. خروج 10 متعافين من العزل بالدقهلية
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