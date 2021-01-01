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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:00 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال ختام  تعاملات اليوم الجمعة 1 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث من البنك الأهلى المصرى.

حيث استقر سعر صرف الدولار خلال بختام الجمعة عند 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

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أسعار العملات الأجنبية 

سجل سعر اليورو 19.16 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الأسترلينى 21.32 جنيه للشراء  و21.58 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.73 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية 1.90 جنيه للشراء و1.93 جنيه للبيع .

أسعار العملات الآسيوية

سجل ين يابانى نحو 15.16 جنيه للشراء و 15.31 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصيني 2.39 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.
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