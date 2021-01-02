مليارات تدعم مشروعات الكهرباء بالأقصر في 2020 .. إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات.. إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط .. تركيب أعمدة جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة..الأبرز

إنشاء (2) مغذي جهد متوسط من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع بالمحافظة

تدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية العديسات وتوابعها بمدينة الطود

التغذية الكهربائية لمحطات المياه والصرف الصحي والمعالجة













تستمر إنجازات الدولة في كافة الأصعدة خاصة على صعيد قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية، حيث أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر، حصاد المشروعات والتي تمت في عام 2020.





كشف القطاع أنه فى خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 تم إنشاء لوحة توزيع الطوايع / جهد 11 ك ف و إنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بتكلفة اجمالية حوالي 22 مليون جنيه تقريبًا، كما تم إنشاء لوحة توزيع الدير / جهد 11 ك ف وإنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بناحية قرية الدير وتوابعها وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 47 مليون جنيه تقريبًا.