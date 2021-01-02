مليارات تدعم مشروعات الكهرباء بالأقصر في 2020 .. إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات.. إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط .. تركيب أعمدة جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة..الأبرز

- إنشاء (2) مغذي جهد متوسط من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع بالمحافظة
- تدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية العديسات وتوابعها بمدينة الطود
- التغذية الكهربائية لمحطات المياه والصرف الصحي والمعالجة
تستمر إنجازات الدولة في كافة الأصعدة خاصة على صعيد قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية، حيث أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر، حصاد المشروعات والتي تمت في عام 2020.
كشف القطاع أنه فى خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 تم إنشاء لوحة توزيع الطوايع / جهد 11 ك ف وإنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بتكلفة اجمالية حوالي 22 مليون جنيه تقريبًا، كما تم إنشاء لوحة توزيع الدير / جهد 11 ك ف وإنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بناحية قرية الدير وتوابعها وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 47 مليون جنيه تقريبًا.
تم الانتهاء من تنفيذ لوحة توزيع الديمقراط بمدينة ارمنت مما أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة ارمنت بعضها البعض وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 52 مليون جنيه تقريبًا .
لم يكن هذا فحسب فقد تم إنشاء (2) مغذي جهد متوسط 11 ك ف من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع القائمة بمحافظة الاقصر بتكلفة اجمالية حوالي 6 مليون جنيه تقريبًا مما أدى ذلك إلي مواجهة الطلب على الطاقة وزيادة الأحمال المستمرة واستيعاب أية أحمال إضافية جديدة واستقرار التغذية الكهربية لجمهور المواطنين ومختلف الأغراض بمحافظة الاقصر .
كما شهد العام المنقضى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وكذلك تركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة بتكلفة اجمالية حوالي 20 مليون جنيه تقريبًا وذلك من خلال برنامج القرى الأكثر احتياجًا حيث تم تنفيذ مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية قامولا وتوابعها بمدينة القرنة و مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية العديسات وتوابعها بمدينة الطود ، وتم مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية المدامود وتوابعها بمدينة الزينية وتم مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية الحلة وتوابعها بمدينة اسنا.
كما شهد إنشاء مغذى جديد من لوحة توزيع المستشفى لتوزيع الأحمال بمدينة الأقصر ورفع تعارضات وإنارة طريق الشمس من محطة محولات طيبة وحتى طريق الشمس وتمت التغذية الكهربائية لمحطة رفع صرف صحي بالعشى بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليون جنيه تقريبًا.
كما شهد العام توصيل التيار الكهربائي لمعهد فني صحي اسنا بمستشفى اسنا المركزو توصيل التيار الكهربائي لعدد (19) مدرسة تابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة اجمالية حوالي 700 ألف جنيه تقريبا، والتغذية الكهربائية لمبنى الكنيسة الإنجلية الجديدة بالأقصر بتكلفة اجمالية حوالي 900 ألف جنيه تقريبًا وتوصيل التيار الكهربائي للمبنى الادارى لكنيسة السيدة العذارء بالأقصر بتكلفة اجمالية حوالي 700 ألف جنيه تقريبًا .
تم خلال العام المنقضى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وكذلك تركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات الومنيوم معزولة بتكلفة اجمالية حوالي 14 مليون جنيه تقريبًا من خلال برنامج ( حياة كريمة ) وتمت التغذية الكهربية لمفيض قناطر ري اسنا الجديدة والتغذية الكهربائية لمحطة رفع المياه المنقاة باسنا بتكلفة اجمالية حوالي 9 مليون جنيه تقريبًا والتغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزينية بتكلفة اجمالية حوالي 18 مليون جنيه تقريبًا ، علاوة على التغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بمنشية النوبة بالبغدادي بتكلفة اجمالية حوالي 16 مليون جنيه تقريبًا والتغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالعديسات بتكلفة اجمالية حوالي 17 مليون جنيه تقريبًا .