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مليارات تدعم مشروعات الكهرباء بالأقصر في 2020 .. إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات.. إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط .. تركيب أعمدة جديدة وموصلات ألومنيوم معزولة..الأبرز

السبت 02/يناير/2021 - 02:30 ص
الكهرباء
الكهرباء
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شمس يونس
  • إنشاء (2) مغذي جهد متوسط من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع بالمحافظة 
  • تدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية العديسات وتوابعها بمدينة الطود
  • التغذية الكهربائية لمحطات المياه والصرف الصحي والمعالجة 



تستمر إنجازات الدولة في كافة الأصعدة خاصة على صعيد قطاع الكهرباء ودعم الشبكة القومية، حيث أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر، حصاد المشروعات والتي تمت في عام 2020.

كشف القطاع أنه فى خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 31/12/2020 تم إنشاء لوحة توزيع الطوايع / جهد 11 ك ف وإنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بتكلفة اجمالية حوالي 22 مليون جنيه تقريبًا، كما  تم إنشاء لوحة توزيع الدير / جهد 11 ك ف وإنشاء هذه اللوحة أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة اسنا بناحية قرية الدير وتوابعها وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 47 مليون جنيه تقريبًا.

تم الانتهاء من تنفيذ لوحة توزيع الديمقراط بمدينة ارمنت مما أدى الي إعادة توزيع وتنسيق الأحمال بين اللوحات القائمة بمدينة ارمنت بعضها البعض وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 52 مليون جنيه تقريبًا .

لم يكن هذا فحسب فقد تم إنشاء  (2) مغذي جهد متوسط 11 ك ف من محطات المحولات حتى لوحات التوزيع القائمة بمحافظة الاقصر بتكلفة اجمالية حوالي 6 مليون جنيه تقريبًا مما أدى ذلك إلي مواجهة الطلب على الطاقة وزيادة الأحمال المستمرة  واستيعاب أية أحمال إضافية جديدة واستقرار التغذية الكهربية لجمهور المواطنين ومختلف الأغراض بمحافظة الاقصر .

كما شهد العام المنقضى إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وكذلك تركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات  ألومنيوم معزولة بتكلفة اجمالية حوالي 20 مليون جنيه تقريبًا وذلك من خلال برنامج القرى الأكثر احتياجًا حيث تم تنفيذ مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية قامولا وتوابعها بمدينة القرنة و مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية العديسات وتوابعها بمدينة الطود ، وتم مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية المدامود وتوابعها بمدينة الزينية وتم مد وتدعيم شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقرية الحلة وتوابعها بمدينة اسنا.

كما شهد إنشاء مغذى جديد من لوحة توزيع المستشفى لتوزيع الأحمال بمدينة الأقصر ورفع تعارضات وإنارة طريق الشمس من محطة محولات طيبة وحتى طريق الشمس وتمت التغذية الكهربائية لمحطة رفع صرف صحي بالعشى بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليون جنيه تقريبًا.


كما شهد العام توصيل التيار الكهربائي لمعهد فني صحي اسنا بمستشفى اسنا المركزو توصيل التيار الكهربائي لعدد (19) مدرسة تابعة للهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة اجمالية حوالي 700 ألف جنيه تقريبا، والتغذية الكهربائية لمبنى الكنيسة الإنجلية الجديدة بالأقصر بتكلفة اجمالية حوالي 900 ألف جنيه تقريبًا وتوصيل التيار الكهربائي للمبنى الادارى لكنيسة السيدة العذارء بالأقصر بتكلفة اجمالية حوالي 700 ألف جنيه تقريبًا .

تم خلال العام المنقضى  إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض والمتوسط وكذلك تركيب أعمدة جهد منخفض جديدة وموصلات  الومنيوم معزولة بتكلفة اجمالية حوالي 14 مليون جنيه تقريبًا من خلال برنامج ( حياة كريمة ) وتمت التغذية الكهربية لمفيض قناطر ري اسنا الجديدة  والتغذية الكهربائية لمحطة رفع المياه المنقاة باسنا بتكلفة اجمالية حوالي 9 مليون جنيه تقريبًا والتغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالزينية بتكلفة اجمالية حوالي 18 مليون جنيه تقريبًا ، علاوة على التغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بمنشية النوبة بالبغدادي بتكلفة اجمالية حوالي 16 مليون جنيه تقريبًا والتغذية الكهربائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بالعديسات بتكلفة اجمالية حوالي 17 مليون جنيه تقريبًا .
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