برلماني يوجه حزمة من النصائح للمواطنين لتجنب خطر كورونا

قال النائب، رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، إن أيام الأعياد والإحتفالات هي الأكثر ذروة للإصابات بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب فى عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى الزيادة مرة أخرى نتيجة حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية من جانب عدد كبير من المواطنين.









وأشار " البلتاجي " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إلى أنه عند القيام بزيارات عائلية وحفلات منزلية، من الضروري الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، و اتباع إجراءات السلامة و التى من ضمنها: منع التقبيل، استخدام المطهرات، البعد عن التجمعات ، إلى جانب عدم الخروج من المنزل إلا الضرورة القصوى.









وشدد أن التزايد الملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا يمثل ناقوسًا للخطر ، و يدفعنا للحذر ومتابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، معربًا عن تمنيه بضرورة التزام كافة المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري .













جاء ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وفى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الإجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.









وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.









وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.









وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.