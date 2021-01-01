ننشر تفاصيل زيارة وزير الأوقاف لبورسعيد خلال احتفالها بالعيد القومى .. جمعة: ضرورة توعية المواطنين بانجازات الدولة والتشديد على الاجراءات الوقائية من كورونا

وزير الاوقاف



- لابد من الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات

- الأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل



- ضرورة توعية المواطنين بانجازات الدولة والتشديد على الاجراءات الوقائية من كورونا



-و يتفقد حديقة فريال التاريخية والمسجد الملحق بها بعد تطويره







أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. بحضور القيادات التنفيذية والامنية والدينية بالمحافظة.





وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".





وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد عقد لقاء في بداية زيارته ببورسعيد مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.





كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي وصل لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي والمشاركة في صلاة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري علي الهواء مباشرة من مسجد الشاطي بحي العرب ، حيث جاء موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل"