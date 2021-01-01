ننشر تفاصيل زيارة وزير الأوقاف لبورسعيد خلال احتفالها بالعيد القومى .. جمعة: ضرورة توعية المواطنين بانجازات الدولة والتشديد على الاجراءات الوقائية من كورونا

وزير الاوقاف
- لابد من الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات
- الأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل
- ضرورة توعية المواطنين بانجازات الدولة والتشديد على الاجراءات الوقائية من كورونا
-و يتفقد حديقة فريال التاريخية والمسجد الملحق بها بعد تطويره
أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الشاطئ في شارع طرح البحر ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. بحضور القيادات التنفيذية والامنية والدينية بالمحافظة.
وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل".
وكان الدكتور محمد مختار جمعة قد عقد لقاء في بداية زيارته ببورسعيد مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة.
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الذي وصل لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي والمشاركة في صلاة الجمعة التي ينقلها التليفزيون المصري علي الهواء مباشرة من مسجد الشاطي بحي العرب ، حيث جاء موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات، والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد، طريق العبور نحو المستقبل"
وعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ محافظ بورسعيد، لقاء، اليوم الجمعة، مع عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتور عاطف علم الدين وعادل اللمعي اعضاء مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين وحسن عمار اعضاء مجلس النواب.
وتطرق اللقاء للتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، ودور الأئمة في توعية المواطنين، وما حققته الدولة من إنجازات رغم مواجهتها للتحديات الناجمة عن جائحة كورونا.
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وعلى هامش الزيارة تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حديقة فريال التاريخية عقب تطويرها وفتحها للجمهور بعد الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمحافظة وتفقده الحديقة.
وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن حديقة " فريال " تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد؛ وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869.
وأشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن حديقة " فريال " تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد؛ وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869.
لفت الغضبان إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال.