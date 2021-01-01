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رياضة

جائزة جديدة للفرعون المصري .. صلاح الأفضل عربيًا في استفتاء روسيا اليوم

الجمعة 01/يناير/2021 - 05:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد السعيد
حسم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صراع استفتاء "روسيا اليوم" لاختيار أفضل لاعب عربي خلال عام 2020 بفارق بسيط عن أقرب منافسيه الجزائرى رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وذلك عقب توقف التصويت مساء أمس، والذى شارك فيه نحو 19412 شخص بمختلف أنحاء العالم.

واستطاع محمد صلاح حصد 31.2% من عدد الأصوات التى شاركت فيما جاء رياض محرز ثانيًا بنسبة 27.8%، والمغربي حكيم زياش ثالثًا بنسبة 24.6%، بينما سجل عمر السومة تواجد ضعيف فى بنسبة 5.3% في المرتبة الخامس خلف صاحب المرتبة الرابعة سالم الدوسري الذي حقق 5.4%.

وجاء فى المرتبة السادسة العراقي مهند على فى المرتبة السادسة بنسبة 2.4%، وأخيرًا الأردني موسى التعمرى بواقع 1.5%.

وجاء الترتيب منطقيًا على عكس النتائج التي أعلنت عنها شبكة سي ان ان لترتيب اللاعبين العرب التي أعلنت عنها قبل أسبوع والتي لم تشهد تواجد الفرعون المصري في المراكز الثلاث الأولى.

واختارت صحيفة ديلي ميرور البريطانية محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2020 بعدما استطاع ان يقدم مستويات متميزة للغاية في البريميرليج وكل البطولة التي شارك فيها مع الريدز، بخلاف صدارته لجدول ترتيب هدافي البريميرليج.
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