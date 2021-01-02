الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

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أسعار العملات الأجنبية خلال ختام تعاملات الأسبوع



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.49 جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع .



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77 جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع . وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.77 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع وهو الأعلى سعرا بين كافة العملات العربية والأجنبية .وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.