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اقتصاد

الدينار الكويتي الأغلى.. أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 05:11 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 2  يناير 2021 ، وذلك وفقا لاخر تحديث من البنك الاهلى المصرى.

وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم قيمة 48.77 جنيه للشراء و 51.83 جنيه للبيع وهو الأعلى سعرا بين كافة العملات العربية والأجنبية . 

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.49 جنيه للشراء 41.82 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.79 جنيه للشراء و22.27 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.77 جنيه للشراء و 40.96 جنيه للبيع .
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