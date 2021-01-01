وزير القوى العاملة: الشراكة بين مجلة العمل وصدى البلد نافذة المواطن والعمال





وأضاف سعفان خلال حواره مع برنامج "أحلام مواطن" عبر قناة "صدى البلد" الذى يقدمه، الإعلامى هانى عبد الرحيم، أن الشراكة بين مجلة العمل، وقنوات صدى البلد، ستصبح نافذة ليطلع من خلالها المواطنون ،على مناخ سوق العمل، وما يتم تحقيقه، لنقل الصورة الحقيقية.





وأوضح، وزير القوى العاملة، أن المرحلة الماضية شهدت الكثير من الشائعات ضد الدولة المصرية، لذا يجب نفيها وإثبات ما يتحقق من نجاحات، معقبا: "نطمح دائما في تقديم ما هو أفضل للعامل والمواطن المصرى".





وكان قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مجلة العمل التابعة للوزارة تسعى لتغطية الجزء الخاص بمنظومة العمل الثلاثية بين الوزارة، والقطاع الخاص وممثلي الأعمال.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد إنتاج وبث برنامج "أحلام مواطن" على قناة صدى البلد بين مجلة العمل التابعة لوزارة القوى العاملة وشركة كليوباترا ميديا.

وأكد سعفان قائلا: "سعداء بالشراكة مع النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا ميديا، والمنظومة الإعلامية الناجحة لشبكة قنوات "صدى البلد".

وتنطلق اليوم أولى حلقات برنامج "أحلام اليوم" عبر قناة صدى البلد.

عبر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن سعادته بالشراكة والتوأمة بين مجلة العمل التابعة للوزارة وشبكة قنوات صدى البلد الذى يرأس مجلس إدارتها النائب محمد أبو العينين، من خلال برنامج "أحلام مواطن".