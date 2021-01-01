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فيتامينات يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر.. احرص عليها

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:31 م
فيتامينات يحتاجها
فيتامينات يحتاجها الانسان مع التقدم في العمر
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آية التيجي
مع التقدم بالعمر يشعر الشخص بالوهن والضعف الأمر الذي يجعله في حاجة إلى تناول الفيتامين، وذلك لأن الجسم يفقد الكثير من العناصر المهمة نتيجة التقصير في الحصول عليها سواء من الفيتامينات، أو من الأطعمة التي نتناولها.

كشف العلماء والاطباء من جميع أنحاء العالم، ان هناك بعض الأمراض التي تقترن بكبر السن، والتقدم في العمر، ومن ابرزها، هشاشة العظام، وضعف الذاكرة، والإكتئاب وشحوب الوجه والتجاعيد، وغيرها من الأمراض المختلفة.


وهناك بعض فيتامينات يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر، وذلك حتى نتجنب الإصابة بالأمراض او نقلل من اعراضها، ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات عبر تناول نظام صحي متكامل، او عبر الحصول على المكملات الغذائية لتجنب اكراض التقدم في العمر.

​ومن بين فيتامينات التي يحتاجها الانسان مع التقدم في العمر فيتامين "ب 12"، والذي يسبب نقصه تغيرات جسدية مختلفة، مثل: اصفرار وشحوب الوجه، كما يمكن أن يؤثر على الحالة النفسية للشخص وتسبب له الاكتئاب، إضافة لضعف واضح في الذاكرة.

,يعتبر فيتامين "سي" من ابرز فيتامينات التي يحتاجها الانسان مع التقدم في العمر، الواجب الحصول عليها مع التقدم في السن، لا سيما لدى الأشخاص الذين يبتعدون عن تناول الفاكهة والخضراوات، ويسبب نقصه تعبا وضعفا مع آلام بالعضلات والمفاصل إضافة لبقع حمراء وزرقاء على الجلد، ويمكن علاج ذلك باتباع نظام غذائي سليم غني بالفيتامين "سي".

وآخر فيتامينات يحتاجها الانسان مع التقدم في العمر هو فيتامين "د"، والذي يسببه نقصه ضعفا في العضلات وتعبا عاما، ويلاحظ كثيرا لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 65 عاما، ويمكن علاج نقصه بتناوله على شكل حبوب، أو اتباع نظام غذائي مناسب غني به، إضافة إلى التعرض لكمية كافية من أشعة الشمس في فترة ما قبل الظهيرة او بعد العصر  لتجنب الأشعة الفوق البنفسجية وآثارها الضارة على الجلد .

** مصدر الخبر من موقع express.
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