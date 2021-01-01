فيتامينات يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر.. احرص عليها

كشف العلماء والاطباء من جميع أنحاء العالم، ان هناك بعض الأمراض التي تقترن

وهناك بعض فيتامينات يحتاجها الإنسان مع التقدم في العمر، وذلك حتى نتجنب الإصابة بالأمراض او نقلل من اعراضها، ويمكن الحصول على هذه

عبر تناول نظام صحي متكامل، او عبر الحصول على المكملات الغذائية لتجنب اكراض التقدم في العمر.