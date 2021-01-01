أطباء بريطانيا يعصون أوامر الحكومة بشأن تأجيل منح الجرعة الثانية للمرضى وكبار السن

أعلن أطباء بريطانيون عصيانهم لأوامر الحكومة بتأجيل إعطاء جرعة ثانية من لقاح فايزر لفيروس كورونا للمرضى و المسنين الذين وعدوا بأخذها عندما تلقوا أول جرعة.

اندلع خلاف حول قرار الوزراء تقنين إمدادات اللقاح للحصول على جرعات فردية لأكبر عدد ممكن من الناس في محاولة لوقف موجة وفيات كوفيد.

قال المسؤولون ، الذين حذروا من أن نقص الإمدادات قد يستمر حتى الربيع ، إن المرضى الذين تلقوا بالفعل جرعة واحدة من اللقاح يجب أن يحصلوا على جرعة ثانية - قيل لهم إنهم سيحصلون عليها بعد ثلاثة أسابيع - مؤجلة لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

لكن الأطباء ثاروا وقالوا إنهم لن يحرموا المرضى المعرضين للخطر من اللقاحات التي وعدوهم بها وسط مخاوف من انها لن تعمل بشكل جيد بجرعة واحدة فقط.