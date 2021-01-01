مع بدء تشغيل الرحلات التجارية.. قرارات جديدة للطيران المدني الكويتي

أكدت صحيفة الأنباء الكويتية ان الإدارة العامة للطيران المدني سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات إضافية الى دبي والدوحة وتركيا والبحرين وبعض العواصم الأخرى، لتسهيل عودة العالقين من المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة الى البلاد خلال الأسبوع الماضي نتيجة تعليق الرحلات التجارية.





ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مسؤولة، إن الرحلات التجارية ستبدأ من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من فجر غد السبت في تمام الساعة 4 فجرا، موضحة ان التشغيل في المطار سيعود الى طبيعته السابقة قبل الإغلاق.





وأشارت الصحيفة الي ان الطيران المدني يعمل على زيادة السعات على الطائرات حتى تتمكن رحلات العودة الى البلاد من استقبال اكبر عدد من الركاب.



