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أخبار العالم

مع بدء تشغيل الرحلات التجارية.. قرارات جديدة للطيران المدني الكويتي

الجمعة 01/يناير/2021 - 06:15 م
الطيران الكويتي
الطيران الكويتي
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محمود نوفل
أكدت صحيفة الأنباء الكويتية ان الإدارة العامة للطيران المدني سمحت لشركات الطيران بتشغيل رحلات إضافية الى دبي والدوحة وتركيا والبحرين وبعض العواصم الأخرى، لتسهيل عودة العالقين من المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة الى البلاد خلال الأسبوع الماضي نتيجة تعليق الرحلات التجارية.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر مسؤولة، إن الرحلات التجارية ستبدأ من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من فجر غد السبت في تمام الساعة 4 فجرا، موضحة ان التشغيل في المطار سيعود الى طبيعته السابقة قبل الإغلاق.

وأشارت الصحيفة الي  ان الطيران المدني يعمل على زيادة السعات على الطائرات حتى تتمكن رحلات العودة الى البلاد من استقبال اكبر عدد من الركاب.

وأوضحت الصحيفة الكويتية  انه تم السماح الى شركة الخطوط الجوية الكويتية بضرورة الالتزام بعودة الكويتيين فقط وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط لرحلات العودة من لندن الى الكويت، أما رحلات المغادرة الى لندن من الكويت ستكون للمواطنين وكل الجنسيات المختلفة.
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