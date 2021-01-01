العاق بوريس جونسون.. كيف أشعل البريكست حربا أهلية داخل عائلة رئيس الوزراء البريطاني

طعنة القريب أكثر إيلامًا. هذه بديهية معروفة تتناقلها الألسن منذ الأزل، لكن في بريطانيا يتحير المرء قليلًا بشأن من يحق له ترديد هذه العبارة؛ أهو رئيس الوزراء بوريس جونسون أم عائلته المكونة من والده وشقيقته وشقيقه؟





في ذات اليوم الذي أتمت فيه بريطانيا الخطوة النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست) بعد توصل الطرفين لاتفاق تجاري، أعلن ستانلي جونسون أنه سيتقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية.





وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، فستانلي جونسون البالغ من العمر 80 عامًا، سياسي بريطاني قديم وعضو بحزب المحافظين، وكان نائبًا سابقًا بالبرلمان الأوروبي، وهو من أنصار بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وصوّت لصالح هذا الخيار بالفعل في الاستفتاء على البريكست الذي أُجري عام 2016.





وعلى النقيض تمامًا منه، يُعد بوريس جونسون من أشد مؤيدي البريكست تشددًا، بل إنه وصل إلى منصب رئاسة الوزراء في انتخابات مبكرة جرت في يوليو 2019 لهذا السبب بالتحديد، وعلى خلفية انتقادات من أنصار البريكست لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي اتُهمت بتقديم تنازلات أكثر من اللازم للاتحاد الأوروبي في مرحلة المفاوضات على اتفاق الخروج.





وأضافت الإذاعة أن البريكست شق صدعًا داخل عائلة رئيس الوزراء البريطاني؛ فشقيقته الصحفية راشيل جونسون غادرت حزب المحافظين الذي يتزعمه لتنضم إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين في خضن انتخابات عام 2017، احتجاجًا منها على هيمنة تيار مؤيدي البريكست المتشددين على حزب المحافظين.





أما جو جونسون، شقيق رئيس الوزراء البريطاني والنائب بالبرلمان عن حزب المحافظين ووزير الدولة السابق لشئون الجامعات، فقد استقال من منصبه الوزاري عام 2018، التزامًا بموقفه بعلاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.





وليس بلا دلالة أن ستانلي جونسون أعلن نيته الحصول على الجنسية الفرنسية في اليوم المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإن ساق مبررًا آخر لهذه الخطوة، حيث قال إنه نصف فرنسي من جهة والدته التي ولدت في فرنسا لأم فرنسية، لكنه أضاف "سأظل أوروبيًا دائمًا"، تعبيرًا عن مرارته إزاء خروج بريطانيا، وبقيادة ابنه تحديدًا، من الاتحاد الأوروبي.





وفي مقابلة مع إذاعة فرنسية، قال ستانلي جونسون "الأمر لا يتعلق بأن أصبح فرنسيًا وإنما باستعادة ما هو لدي بالفعل"، في إشارة إلى هويته الفرنسية الأصلية.



