ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحلام مواطن.. أبو العينين يقدم هدية لذوي القدرات الخاصة عبر صدى البلد

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:23 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
أسامة علي
وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية عددا من الرسائل المهمة لمسؤولي صدى البلد وفريق برنامج "أحلام مواطن".

وقال "أبو العينين" فى أولى حلقات برنامج "أحلام مواطن"، عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن قناة صدى البلد ستكون داعمة لبرنامج "أحلام مواطن" وتحقيق  أهدافه.

ووجه أبو العينين حديثه للإعلامى هانى عبد الرحمن مقدم البرنامج قائلا:" أوصيك بذوي القدرات الخاصة"، موجها بتخصيص فقرة في كل حلقة من حلقات البرنامج لذوى القدرات الخاصة، للاطلاع على احتياجاتهم ومشاكلهم.

يشار الي انه انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج "أحلام مواطن عبر قناة صدى البلد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لميس سلامة: الدولة المصرية أبدت اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو

انطلاق أحلام مواطن على قناة صدى البلد.. وزير القوى العاملة: سنعمل للوصول إلى متطلبات الإنسان المصري.. النائب أبو العينين: الاهتمام بالإنتاجية من أهم سبل التقدم.. وصنع في مصر يتألق بالعمل والجهد

وزير القوى العاملة يشكر محمد أبو العينين ويؤكد سعادته بالشراكة مع صدى البلد

وزير القوى العاملة: الشراكة بين مجلة العمل وصدى البلد نافذة المواطن والعمال

ترشيحاتنا

الحزن القاتل.. القصة الكاملة لوفاة 3 من أسرة واحدة حسرة على بعضهم البعض

قرار جديد من الحكومة بشأن الحضانات

خيانة أسرية.. أم تساعد ابنتها على خطف عريس أختها

بعد تفجير مطار عدن.. إجراء عاجل من السعودية

سكتة دماغية.. دراسة تكشف علامات جديدة لتأثير فيروس كورونا على المخ

الرئيس السيسى: الدائري الأوسطي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفعات متتالية أمام زملائه.. عقاب معلمة لطالب وصل متأخرًا يثير الاستياء.. شاهد

سكتة دماغية.. دراسة تكشف علامات جديدة لتأثير فيروس كورونا على المخ

جيلي الصينية تنتج سيارة كروس أوفر جديدة .. صور