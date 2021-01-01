أحلام مواطن.. أبو العينين يقدم هدية لذوي القدرات الخاصة عبر صدى البلد





وقال "أبو العينين" فى أولى حلقات برنامج "أحلام مواطن"، عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي هاني عبد الرحيم، إن قناة صدى البلد ستكون داعمة لبرنامج "أحلام مواطن" وتحقيق أهدافه.





ووجه أبو العينين حديثه للإعلامى هانى عبد الرحمن مقدم البرنامج قائلا:" أوصيك بذوي القدرات الخاصة"، موجها بتخصيص فقرة في كل حلقة من حلقات البرنامج لذوى القدرات الخاصة، للاطلاع على احتياجاتهم ومشاكلهم.





يشار الي انه انطلقت اليوم أولى حلقات برنامج "أحلام مواطن عبر قناة صدى البلد".

وجه النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا ميديا للقنوات الفضائية عددا من الرسائل المهمة لمسؤولي صدى البلد وفريق برنامج "أحلام مواطن".