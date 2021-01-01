مدير عزل جامعة القاهرة: ارتفاع درجة حرارة الأطفال مؤشر للإصابة بكورونا

كشف الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى عزل جامعة القاهرة، اخر تطورات الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد في مصر.





وقال الحديدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي ام سي، اليوم الجمعة، إن سرعة انتشار الفيروس كبيرة خلال الموجة الثانيه لفيروس كورونا المستجد، مضيفا ان من يخضع للعلاج داخل المستشفيات الحالات المتوسطة والصعبة، بينما الحالات البسيطة تخضع للعلاج في المنزل.





وعن الفئات الأكثر خطرا، قال مدير مستشفى عزل جامعة القاهرة: "من لديهم امراض مزمنة ومناعة ضعيفة.. بيخفو بردوا بس بيحتاجو الدخول للمستشفى العزل للعلاج".





وتابع عمرو الحديدي: كلنا يجب أن نخاف من الفيروس في مرحلته الحالية والعلاج متاح لكن تجنب الإصابة افضل.. الكحة وارتفاع درجة الحرار اعراض مهمة وموشر للإصابة بكورونا للطفل.



