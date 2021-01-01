ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تأجيل سداد الاشتراك السنوي والعلاج بنقابة الصحفيين 3 أيام واستئنافه من خلال فوري

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين أنه تماشيا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وللحفاظ على صحة الزملاء الصحفيين فقد تقرر تأجيل تحصيل الاشتراكات السنوية للزملاء والاشتراك بمشروع العلاج لمدة ثلاثة أيام على أن تستأنف بداية من يوم الثلاثاء، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن طريقة الاشتراك النهائية خلال ساعات من خلال خدمة فورى بجميع محافظات مصر وذلك حرصا على التباعد فى ظل الازدحام المتوقع بمبنى النقابة فى هذه الفترة من كل عام وهو ما لا يجوز حدوثه بالعام الحالى لظروف تفشى فيروس كوفيد ١٩ .

وأضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين أنه تم التعاقد مع شركة فورى وفق قرار الاجتماع الأخير للمجلس وسيقوم كل عضو بالنقابة بالسداد عن طريق فورى وبإمكانه الحصول أيضا على خدمة توصيل بطاقات الاشتراك أو العلاج إلى منزله مقابل مبلغ رمزى.

وأشار الأمين العام لنقابة الصحفيين أنه لن يتم الاشتراك من خلال مبنى النقابة بالتواصل المباشر وبالطرق التقليدية أو السداد بخزينة النقابة نهائيا خلال الوقت الراهن وأنه يناشد الزملاء بعدم التوجه للنقابة لأجل تجديد الاشتراك وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وكذلك طريقة تقسيط اشتراك العلاج لمن يرغب خلال ساعات لجميع الزملاء.

وقال شبانة إن النقابة ستقدم فقط فى الفترة المقبلة الخدمات التقليدية كالقروض والإعانات واعتماد الأوراق لمدة ثلاث ساعات يوميا فقط وذلك من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا مع استمرار الخدمات الحكومية كالشهر العقارى وتذاكر القطارات والسجل المدنى وغيرها خلال نفس الفترة ثلاث ساعات يوميا.

وأشار شبانة أنه يجب على الزملاء الصحفيين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بمبنى النقابة لأجل صالحهم وللحفاظ عليهم.

وأنهى الأمين العام لنقابة الصحفيين تصريحاته مؤكدا أن الفترة القادمة تحتاج لمزيد من الالتزام حفاظا على صحة الزملاء الصحفيين مؤكدا أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ العديد من الإجراءات لصالح الصحفيين فى مواجهة فيروس كورونا.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عودة عمرو دياب لزوجته زينة عاشور.. و 3 شواهد تؤكد

عزاء بسيط ..كيف تعامل أهالي النخاس عقب تشييع جثامين 3 من أسرة واحدة

وفاة مصري دهسته سيارة بالكويت

ضبط 15 من مثيرى الشغب في بورسعيد ليلة رأس السنة.. صور

وزير القوى العاملة: العامل المصري ضمن الأكفأ عالميًا

وكيل والتر بواليا يكشف لـ صدى البلد جنسية اللاعب بعد انضمامه للأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفعات متتالية أمام زملائه.. عقاب معلمة لطالب وصل متأخرًا يثير الاستياء.. شاهد

سكتة دماغية.. دراسة تكشف علامات جديدة لتأثير فيروس كورونا على المخ

جيلي الصينية تنتج سيارة كروس أوفر جديدة .. صور