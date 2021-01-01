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حبس العالم كله فى البيت.. محمد الباز: عام 2020 كان فترة اختبار

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:56 م
محمد الباز
محمد الباز
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز ، إن عام 2020 كانت فترة اختبار كبيرة خاصة وأنها أكسبتنا دروسا مستفادة وهى "الإنسانية" خاصة وأن البشرية شهدت عاما من المآسى زادت عن فترة الحرب العالمية الأولى والثانية.

وأكد "الباز"، خلال حلقته ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن فيروس كورونا استطاع أن يقيد حرية كافة المواطنين فى دول العالم قائلا: كورونا حبس العالم كله فى البيت، لافتا إلى أن أزمة كورونا لم تفرق بين نجوم ومشاهير، ورجال الأعمال أو مواطنين عاديين فى أى دولة بالعالم.

وأشار إلى أن فيروس كورونا كان اختبارا للعلم خاصة مع تيقن الجميع بأن العلم له كلمته فى أزمة فيروس كورونا ويستطيع أن يصل بالاختراعات لحل أزمة كورونا ولكنه ظل عاجزا  أيضا فى بداية الجائحة.

وتابع أن كافة مواطنى دول العالم أصيبوا بصدمة كبيرة بمجرد ظهور الجائحة خاصة وأنه جديد من نوعه مع عدم وجود مصل أو لقاح له.
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