لمنع السرقة.. برلمانية تطالب بوضع كاميرات مراقبة بفروع البريد

قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن منظومة التأمينات جاء دورها لدخول إستراتيجية التحول الرقمي بها، ذلك الإتجاه الذي إتبعته الحكومة لتكن من أوائل الدول التي تبنت إلحاق الأسلوب التكنولوجي في إدارة كافة القطاعات والمؤسسات.





طالبت "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل كافة منافذ هيئات البريد والتأمينات وذلك بسبب كثرة حوادث السرقة التي يعاني منها أصحاب المعاشات أثناء الصرف مما يكن له مردود إيجابي في توفيرالأمان والدعم لهم، فضلا عن إيجاد نوع من الحكومة لأداء الموظفين.





و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن آلية إستخدام التحول الرقمي بمنظومة التأمينات ستقلي رجع صدي جيد ولكن علي مدي متوسط الأجل يصل إلي 5 أو 10 سنوات وهذا بالنسبة للفئات المسنة التي يصعب عليها مواكبة التطورات الحديثة حيث إعتادت علي الطريقة التقليدية والسبب في هذا هو كونهم الفئة الكبري المستهدفة لتلقي المعاشات.





وكشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة ستبدأ مع العام الجديد تنفيذ مشروع ضخم لتحول منظومة التأمينات التقليدية إلى منظومة رقمية في جميع مراحلها، حيث سيتم إحلال أجهزة حاسب آلي جديدة بدلا من الحالية وإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع العمليات الحسابية المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات دون الاعتماد على أي مستندات ورقية.





وأوضح جمال عوض، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) ، أنه سيتم الربط مع قواعد البيانات المتعلقة بعمل الهيئة كالأحوال المدنية لدى وزارة الداخلية، ووفقا للمنظومة الجديدة فسيتم التعامل عبر التطبيق الإلكتروني بالرقم القومي الخاص بالمستفيد فقط دون الحاجة لإحضار مستندات، أو التردد على مكاتب التأمينات.





وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلي" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.







