محمود البسيوني يكتب: التعليم في فنلندا

السادة الكرام الشخص المتعلم بالنسبة لي مش الشخص اللي بيعرف يكتب ويقرأ الشخص المتعلم هو اللي بيستخدم قدرته علي الكتابة والقراءة لتشغيل مخه وتحسين أسلوب حياته وحياة الأشخاص و المجتمع اللي حواليه، وكنت حابب اكلمكم الأسبوع دا علي التعليم في مصر بس بصراحة زي ما إنتوا عارفين الموضوع دا مش محتاج مقالة ولا اثنين دا محتاج كتب و مراجع ومعجزات إلهية وآلة الزمن (طبعا مش علشان نسافر بيها للمستقبل البعيد علشان نرجع بيها ١٠٠ سنة لورا) علشان كدا خلينا نتكلم احسن علي التعليم في فنلندا . ليه بقي فنلندا ؟ لانه نظام مصنف من احسن نظم التعليم في العالم ( علي فكرة انا باكره تصنيف أي حاجه وباشوف دايما ان عملية التصنيف عملية بعيدة كل البعد عن الموضوعية ) في ناس كتير هتقول مالنا ومال فنلندا واننا حالة خاصة (عدد تعداد فنلندا هو نفسه عدد تعداد إسكندرية).

عموما نرجع للتعليم في فنلندا، التعليم كله حكومي مجاني موحد في كل المدارس مافيش حكومي وتجريبي وخاص وألماني وفرنسي وإنجليزي وامريكاني ودروس خاصة ومجموعات ومراكز (معلش استعملت كلمة مراكز عن قصد لأني مش هاقدر استعمل سنتر و سنترات و سناتر )، التعليم بيبدأ من سن سبعة سنين، كل طفل بياخد فرصه متساوية بغض النظر عن وضعة الاجتماعي ومستوي تحصيله . نظام مبني كله علي تفاعل الطلاب مع بعضهم ومع المدرسين والمجتمع المدرسي والتأهيل وتعليم المهارات لمواجهة الحياة بعد الدراسة وتعلم شئ ولو بسيط عن كل شئ .أما بقي بالنسبة لوظيفة المدرس فهي من الوظائف الأعلي شأنا ( معلش مضطر اعمل تصنيف تاني ) ولازم المدرس يكون معاه شهادة ماجستير والمرتب مجزي للغاية ودا بيدي طبعا للمدرس استقلالية، غير طبعا برامج التطوير المتواصلة للمدرسين ( ١١٪؜ فقط من المتقدمين لوظيفة مدرس بيتم قبولهم )





نهاية الكلام

"مديرية التربية والتعليم تحقق في واقعة ادعاء والدة الطالبة بقيام ابنتها بعمل تسريحة معينة لشعرها، وهو ما رفضته إدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وأبلغتها بضرورة ارتداء الحجاب أو قص شعرها، وإذا امتنعت ستمنع نهائيا من دخول المدرسة".