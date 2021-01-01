محمود البسيوني يكتب: التعليم في فنلندا

السادة الكرام الشخص المتعلم بالنسبة لي مش الشخص اللي بيعرف يكتب ويقرأ الشخص المتعلم هو اللي بيستخدم قدرته علي الكتابة والقراءة لتشغيل مخه وتحسين أسلوب حياته وحياة الأشخاص و المجتمع اللي حواليه، وكنت حابب اكلمكم الأسبوع دا علي التعليم في مصر بس بصراحة زي ما إنتوا عارفين الموضوع دا مش محتاج مقالة ولا اثنين دا محتاج كتب و مراجع ومعجزات إلهية وآلة الزمن (طبعا مش علشان نسافر بيها للمستقبل البعيد علشان نرجع بيها ١٠٠ سنة لورا) علشان كدا خلينا نتكلم احسن علي التعليم في فنلندا . ليه بقي فنلندا ؟ لانه نظام مصنف من احسن نظم التعليم في العالم ( علي فكرة انا باكره تصنيف أي حاجه وباشوف دايما ان عملية التصنيف عملية بعيدة كل البعد عن الموضوعية ) في ناس كتير هتقول مالنا ومال فنلندا واننا حالة خاصة (عدد تعداد فنلندا هو نفسه عدد تعداد إسكندرية).
عموما نرجع للتعليم في فنلندا، التعليم كله حكومي مجاني موحد في كل المدارس مافيش حكومي وتجريبي وخاص وألماني وفرنسي وإنجليزي وامريكاني ودروس خاصة ومجموعات ومراكز (معلش استعملت كلمة مراكز عن قصد لأني مش هاقدر استعمل سنتر و سنترات و سناتر )، التعليم بيبدأ من سن سبعة سنين، كل طفل بياخد فرصه متساوية بغض النظر عن وضعة الاجتماعي ومستوي تحصيله . نظام مبني كله علي تفاعل الطلاب مع بعضهم ومع المدرسين والمجتمع المدرسي والتأهيل وتعليم المهارات لمواجهة الحياة بعد الدراسة وتعلم شئ ولو بسيط عن كل شئ .أما بقي بالنسبة لوظيفة المدرس فهي من الوظائف الأعلي شأنا ( معلش مضطر اعمل تصنيف تاني ) ولازم المدرس يكون معاه شهادة ماجستير والمرتب مجزي للغاية ودا بيدي طبعا للمدرس استقلالية، غير طبعا برامج التطوير المتواصلة للمدرسين ( ١١٪ فقط من المتقدمين لوظيفة مدرس بيتم قبولهم )
نهاية الكلام
"مديرية التربية والتعليم تحقق في واقعة ادعاء والدة الطالبة بقيام ابنتها بعمل تسريحة معينة لشعرها، وهو ما رفضته إدارة مدرسة وجيه بغدادي الثانوية بنات التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وأبلغتها بضرورة ارتداء الحجاب أو قص شعرها، وإذا امتنعت ستمنع نهائيا من دخول المدرسة".