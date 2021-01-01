ردود فعل واسعة.. كيف عبر العالم عن غضبه بعد هجوم مطار عدن؟

- إدانات عربية ودولية واسعة تجاه هجوم مطار عدن

- مطالب بإجراء تحقيق عادل ومحاسبة المسؤولين

- الحكومة اليمنية تحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية الهجوم





أثار الهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي تزامنا مع وصول وفد الحكومة اليمنية الجديدة، ردود فعل عبرية ودولية واسعة، وسط اتهامات لميليشيات الحوثي بالوقوف وراء الهجوم.





وارتفعت حصيلة قتلى هجوم مطار عدن صباح الأربعاء إلى نحو 25، بينما تجاوز عدد المصابين حاجز الـ110.





واعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن الهجوم على الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن محاولة لعرقلة جهود تحقيق السلام في البلاد، وانتهاكا قد يرتقى إلى جريمة حرب.





فيما أدان السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون الهجوم على مدار عدن معتبرا أنه "محاولة لإحداث مذابح وفوضى".





بدوره، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إن "استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها إلى مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية".





وفي هذا الصدد، وجَه الرئيس اليمني بتشكيل لجنة تحقيق في تداعيات الهجوم، برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية.





فيما قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "محاولات استهداف اتفاق الرياض عبر استهداف الحكومة اليمنية الجديدة ما هو إلا مشروع شرير يسعى إلى تقويض فرص الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".





بينما اعتبرت البحرين أن هذا " العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارًا واضحًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على عرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني".





أما أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، فأرسل برقية تعزيه إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عقب الانفجار.





وأعرب أمير الكويت خلال الرسالة عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس اليمني وأسر ضحايا الانفجار الذي استهدف مطار عدن، مبديا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع، والذي جاء بهدف إفشال ما تحقق من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.





كما أدانت السفارة الأمريكية في اليمن الهجوم الصاروخي على مطار عدن، مؤكدة على وقوف الولايات المتحدة مع الشعب اليمني في سعيه من أجل السلام.





وشدد السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، على دعم الحكومة اليمنية الجديدة، التي تعمل من أجل مستقبل أفضل لجميع اليمنيين.





كما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها لهجوم عدن، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.





وذكرت في بيان أن الهجوم على مطار عدن، يبرز أهمية التسوية الشاملة للأزمة الأمنية والسياسية في اليمن في أسرع وقت، معربة عن قناعتها بأنه من المستحيل حل المشكلات التي يعاني منها اليمن، بما فيها ضمان الأمن ومحاربة تنظيمي داعش والقاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى التي تنشط في البلاد، "بدون بلورة جميع أطراف النزاع اليمني الداخلي حلول توفيقية مناسبة.





بدورها، أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على "موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.





فيما رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهجوم يهدف إلى تخريب اتفاق الرياض، قائلا إنه يشد على يد أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها، الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقت بالغ الصعوبة، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.





وتعرض مطار عدن يوم الأربعاء إلى هجوم بالصواريخ تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه، وخلف الحادث أكثر من 25 قتيلا و110 جريحا.



