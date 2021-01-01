الرئيس السيسي يتفقد قطاعات القوس الغربي للدائري الأوسطي..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تابع اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية، وذلك حسبما عرضت قناة الاولي المصرية.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلا: « تابعت اليوم سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، والذي يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية..وأسعدني اليوم ما رأيته من إنجاز وتفاني للأيادي العاملة، والتي تقوم بعملها في ظروف استثنائية من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا..حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر».