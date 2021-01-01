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فن

هنمشي الكون على كيفنا.. محمد رمضان يستفز الجمهور بعد عودته من الإيقاف

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل اسم «يلا بينا»، وذلك بعد قرار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بإلغاء إيقافه على خلفية اتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. 

وقد حققت حوالي 300 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها، يقول رمضان في الأغنية التي طرحها على قناته الرسمية بـ"يوتيوب": "غمض عينيك ارفع إيديك دب برجليك هد المكان، حي يلا بينا نهز كتافنا محدش هيكتفنا هنمشي الكون على كيفنا".


وقرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء قراره السابق بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابة المهن التمثيلية، بسبب لقائه بشخصيات تنتمى إلى الدولة العبرية.

وأعلنت نقابة الصحفيين أن إلغاء قرارها السابق يأتي بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف.
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