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أخبار العالم

دخل من باب الهوى.. وزير الداخلية التركي يتجول في سوريا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 م
وزير الداخلية التركي
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
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قسم الخارجي
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام سورية أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أجرى زيارة إلى سوريا اليوم.

وأوضحت وسائل الإعلام أن صويلو زار تجمع مخيمات "مشهد روحين" في ريف محافظة إدلب شمالي سوريا، بالإضافة إلى مخيمات أخرى.

ودخل وزير الداخلية التركي إلى سوريا من معبر "باب الهوى" حيث استغرقت زيارته عدة ساعات تفقد خلالها عددًا من المخيمات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، سقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف الرقة الشمالي.

وقال المرصد السوري، إن عناصر القوات الروسية أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم "حراس الدين الجهادي"، حيث يعد هذا التفجير هو الأول من نوعه في شمال شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن عنصرين تابعين للتنظيم قاما بوضع الآلية المفخخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة.

ورصد المرصد السوري عد منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجارا ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتتواجد فيها قوات الجيش السوري وقوات روسية، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، عقب ذلك تبنى التفجير تنظيم حراس الدين الجهادي والذي ينشط شمال غرب سوريا.

كما كان المرصد السوري، رصد في 7 ديسمبر الماضي الفائت استقدام القوات الروسية تعزيزات عسكرية، إلى قاعدتها في منطقة تل السمن في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وشملت التعزيزات آليات محملة بالعتاد العسكري والجنود، دون معرفة الأسباب.
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