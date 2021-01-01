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أخبار العالم

ظاهرة غريبة في تركيا.. وتوقعات باختفاء فصلين من فصول السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:05 م
ظاهرة غريبة في تركيا..
ظاهرة غريبة في تركيا.. وتوقعات بإختفاء فصلين من فصول السنة
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قسم الخارجي
حذر خبراء وأكاديميون من خطورة ظاهرة غريبة تشهدها تركيا مؤخرا، حيث تم رصد إزهار بعض الأشجار خلال شهر سبتمبر، في وقت مبكر عن موعدها المعتاد في فصل الربيع.

وذكرت صحيفة "زمان التركية" أن سبب الظاهرة التغير المناخي، حيث سجلت تركيا خلال الشهر الماضي واحدا من أعلى معدلات الحرارة المرصودة في سبتمبر بتاريخ تركيا الحديث.

وقالت إن سكان مدينة إسطنبول، لاحظوا  تفتح الأزهار على الأشجار قبل أوانها في بعض أحياء المدينة، مثل شيشلي وبيرم باشا وبشيكتاش.

ونقلت عن مراد تركيش الباحث بمركز جامعة بوجازيجي لتغير المناخ قوله إن تفتح الأشجار في ديسمبر علامة على تركيا تشهد مناخا استوائيا غير معتاد.

وأضاف أن إسطنبول كانت تمر باضطراب بيئي، وتابع "نحن لن نرى الخريف أو الربيع بعد الآن" محذرا المسؤولين الأتراك من مشاكل مستقبلية في الزراعة بسبب الاحتباس الحراري.

من جانبه، يقول دوغاناي تولوناي عالم البيئة والتغير المناخي في جامعة إسطنبول، "عادة، عندما تكون درجة الحرارة أقل من 10 درجات تتساقط الأوراق من الأشجار.. وعندما تصل إلى 10 درجات تبدأ الأشجار في الإزهار".

وتابع "ليس من الطبيعي أن نرى الأشجار تزهر في ديسمبر"، موضحا أن تركيا تمر بتغير مناخي واضح.

وأكمل الباحث التركي "ليس علينا أن ننظر إلى القطبين أو ذوبان الجبال الجليدية لنرصد الاحترار العالمي.. نحن نرى ذلك يحدث في شوارعنا".

واعتبر تولوناي أن الافتقار إلى التشجير، أحد أسباب التغيرات المناخية في تركيا، حيث يتم بناء مزيد من المباني سنويا.

وتوقع أن تواجه تركيا طقسا شبه استوائي في المستقبل القريب، وأضاف "سوف نعاني إما أياما طويلة من الجفاف أو أياما طويلة من هطول الأمطار".
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