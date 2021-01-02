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تعليم

بعد إعلان الدراسة أونلاين.. تربية نوعية القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس برفع المقررات الدراسية على النت

السبت 02/يناير/2021 - 03:26 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
نوهت إدارة كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، على جميع اعضاء هيئة التدريس بالكلية ضرورة ارسال التقارير الخاصة برفع مقررات الدراسية علي منصة جامعة القاهرة بلاك بورد .

وجاء ذلك بناءا علي طلب الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء محمد شوقي مهدي عميدة كلية التربية النوعيةو الدكتورة حنان محمد اسماعيل وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب 

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.


وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

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