حليمة: مصر تلعب دورا في إعفاء السودان من الديون المتراكمة

قال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن خروج السودان من عزلته وانفتاحه على العالم الخارجي، سيساعده على الاستثمار سواء في القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي، مشيرا إلى أن رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب ينقلها إلى إطار آخر.

وأضاف "حليمة" خلال حواره مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن رفع اسم السودان سيدخل السودان في إطار حفظ الأمن والاستقرار في المحيط الأقليمي، مشيرا إلى أن مصر كان لها الكثير من الأدوار في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وغيرها.

وتابع أن مصر تلعب دورا في إعفاء السودان من حجم الديون المتراكمة عليها والتي تبلغ 60 مليار دولار، كما أن هناك تنسيقا بين مصر والسودان في المجال الأمني.

وشدد على مدى العلاقة القوية بين مصروالسودان، نتيجة التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة بينهما.