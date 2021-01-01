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منوعات

شاهد.. سائق يصطدم بعنف في حاجز حدود الولايات المتحدة من جانب المكسيك

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اصطدمت سيارة مسرعة بحواجز على حدود الولايات المتحدة وتم تصوير لقطات من الحادث الذي أسفر عن مصرع  السائق وبائع معاق.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أعلن عن وفاة سائق السيارة البالغ من العمر 27 عامًا من سانتا آنا بكاليفورنيا في مكان الحادث بعد اصطدامه بحاجز معدني أثناء محاولته العبور إلى الولايات المتحدة في ممر مغلق في ميناء الدخول سان يسيدرو بعد الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي، الثلاثاء الماضي.


وتظهر اللقطات الأمنية اللحظة التي تحولت فيها السيارة إلى حطام بعد ضرب بائعين كانوا على الجانب المكسيكي، حيث أدى الحادث إلى وفاة  امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا كانت على كرسي متحرك وإصابة رجل يبلغ من العمر 70 عامًا بجروح طفيفة.


 لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تعاطي المخدرات أو الكحول السبب  في هذا الحادث  ولم تحدد السلطات اسم السائق أو الضحيتين.

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