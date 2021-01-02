قرار في غاية الحكمة.. خبير تعليمي: إلغاء أجزاء من المناهج يعوق تأهيل الطلاب

قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التعليمي ورئيس قسم مناهج التدريس بجامعة عين شمس، أن قرار تاجل الإختبارات من قبل مجلس الوزراء في ظل الظروف التي نمر بها قرار في غاية الحكمة للحفاظ علي جواهر مصر من الشباب مؤكدًا على أنه في يصب فى مصلحة الطلاب وليس تعطيل لهم كما يعتقد البعض.

كما أوضح " شحاتة " خلال تصريحات لموقع " صدى البلد " أن مد فترة مدة الفصل الدراسي الأول ودراسة المناهج التي تم حذفها قرار في غاية الأهمية وذلك لآن إلغاء أجزاء من المناهج يعوق الطالب للتاهيل فى التعامل مع سوق العمل لنقص معلوماتة ، لافتًا الى أنه تم إتاحة الفرصة أيضا لكافة كليات الجامعة لرفع المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية بجودة عالية لمساعدة الطلاب.

ونصح الخبير التعليمى الأهالي بفرض الرقابة علي الطلاب للتاكد من أدائهم للمذاكرة بشكل جيد ،ومراجعة الطلاب لكافة المقررات الدراسية وحل بنوك الأسئلة المقدمة من الكليات عدم النظر الى ذلك القرار بنظرة تشاؤمية كي لا يصابوا بالإحباط.





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والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.





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وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.



