زراعة عين شمس توفر خضراوات بدون رش بأقل الأسعار

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية قامت بحصد خيرات مزراعة (جرجير - كرنب - فلفل - باذنجان - سبانخ) بالإضافة إلي حصد طماطم، موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية تكون بدون رش المبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها أن مزارع الخضراوات داخل الكلية ونقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.
وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية وتعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.
وأشار إلي أن الكلية لم تقتصر علي الخضراوات فقط ولكن توافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة ويكون أيضا بأقل من سعر السوق.
كما طرحت كلية الزراعة جامعة عين شمس منتجاتها من عسل النحل والذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل و منتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراعي طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات آخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.
وأكد الدكتور أحمد أن منتجات نحل العسل من عسل النحل النقى Pure Bee Honey ، وهو عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات انضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها أن مزارع الخضراوات داخل الكلية ونقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.
وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية وتعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.
وأشار إلي أن الكلية لم تقتصر علي الخضراوات فقط ولكن توافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة ويكون أيضا بأقل من سعر السوق.
كما طرحت كلية الزراعة جامعة عين شمس منتجاتها من عسل النحل والذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل و منتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراعي طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات آخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.
وأكد الدكتور أحمد أن منتجات نحل العسل من عسل النحل النقى Pure Bee Honey ، وهو عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات انضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.