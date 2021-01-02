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تعليم

زراعة عين شمس توفر خضراوات بدون رش بأقل الأسعار

السبت 02/يناير/2021 - 12:07 ص
محصولات زراعية
محصولات زراعية
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حسام الفقى
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية قامت بحصد خيرات مزراعة (جرجير - كرنب - فلفل - باذنجان - سبانخ) بالإضافة إلي حصد طماطم، موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية تكون بدون رش المبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.  

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها أن مزارع الخضراوات داخل الكلية ونقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية تقوم بتوفير منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.

وأكد جلال أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية وتعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء وبالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا الغير العاملين الدخول ولكن بشرط أن يتم أخذ الإجراءات الاحترازية عند دخول شخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.

وأشار إلي أن الكلية لم تقتصر علي الخضراوات فقط ولكن  توافر لحوم جاموسي قطع ولحم مفروم من إنتاج مزرعة الكلية بشلقان في صورة مميزة مختلفة والسعر تبعا لدرجة القطعة ويكون أيضا بأقل من سعر السوق.



كما طرحت كلية الزراعة جامعة عين شمس منتجاتها من عسل النحل والذي يقوم بإنتاجه  مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل و منتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراعي طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات آخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.


وأكد الدكتور أحمد أن منتجات نحل العسل من عسل النحل النقى Pure Bee Honey ، وهو  عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات انضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.
زراعة عين شمس توفر خضراوات بدون رش بأقل الأسعار
زراعة عين شمس توفر خضراوات بدون رش بأقل الأسعار
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