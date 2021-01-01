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أخبار البلد

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة مصحوب بأمطار

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:30 م
صدى البلد
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى نهارا شديد البرودة ليلا، مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلا، وأيضا شديد البرودة على جنوب سيناء، وبارد على السواحل الشمالية ليلا.

وتظهر شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحرالأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 11
الإسكندرية 21 12
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 20 11
دمنهور 21 12
بلطيم 21 14
مطروح 19 08
السلوم 20 09
سيوة 19 06
بورسعيد 22 15
دمياط 21 13
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 11
الاسماعيلية 21 11
السويس 21 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 21 12
نخل 19 04
نويبع 24 19
طابا 22 13
كاترين 18 03
الطور 23 13
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 25 16
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 08
بنى سويف 21 09
المنيا 21 07
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 23 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 11
ادفو 25 11
أبوسمبل 25 11
الوادى الجديد 25 07
شلاتين 26 18
ابو رماد 25 17
حلايب 24 19
رأس حدربة25 18
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