ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حريق في مستودع لتخزين الفحم بلبنان

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:33 م
جانب من الحريق
جانب من الحريق
Advertisements
محمود نوفل
 
تمكنت عناصر من الدفاع المدني اللبناني اليوم وتحديدا في تمام الساعة 10 مساء من إخماد  حريق شب داخل مستودع لتخزين الفحم يقع في الطبقة الارضية من احد المباني السكنية في كفرصارون - الكورة.

وذكر الدفاع المدني اللبناني انه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح البشرية بينما اقتصرت الاضرار على الماديات.

وكان موقع قناة "ال بي سي" قد اذاع أمس فيديو لحريق هائل في منطقة محرم طرابلس بسبب  ماس كهربائي في إحدى السيارات المركونة في مركز لتجمّع السيارات بالمنطقة مما ادي إلى اشتعالها.

وذكر الموقع اللبناني ان الحريق تسبب في اشتعال النيران  بعدد كبير من الإطارات المستعملة حيث اقتصرت الأضرار على الماديات. 

وأشار الموقع الي انه لم يتم رصد اي إصابات أو خسائر بشرية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 6 فرق إطفاء.. لقطات ترصد إخماد حريق سوق الميرة بالكويت.. شاهد

حريق ضخم بالسعودية وتحرك عاجل من الدفاع المدني

الدفع بسيارتي مطافئ و5 من الإسعاف.. تفاصيل حريق سيارة مواد بترولية بطريق السويس

مقتل 6 مسلحين مدعومين من إيران خلال غارات إسرائيلية على سوريا.. فيديو

القصف الإسرائيلي على سوريا استهدف مصنع صواريخ إيرانيا.. تفاصيل

شاهد.. حريق هائل في لبنان

ترشيحاتنا

بيراميدز الخامس.. ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع دجلة

حساسية أم كورونا .. كيف تفرق بينهما؟

نزيف في المخ.. ابن سيد زيان يدخل العناية المركزة في حالة حرجة

قرار جديد من الحكومة بشأن الحضانات

بعد ساعات من دفنه.. ماذا كُتب على قبر المخرج حاتم علي؟

بعد تفجير مطار عدن.. إجراء عاجل من السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبر مكالمة فيديو.. آخر كلمات مريض كورونا قبل دخوله في غيبوبة ووفاته

بشرى لملاك سيارات BMW و هواتف IPHONE.. صور

بعد تصدرها التريند.. شاهد| 10 صور للفنانة روبى أثارت الجدل