شبيه عمرو دياب.. حقيقي مش جرافيك واسمه حسام |شاهد

حسام مصطفى، شاب بعمر 31 عاما، أثار ضجة هائلة في بداية هذا العام بعد ظهوره في إعلان الهضبة عمرو دياب لكونه نسخة طبق الأصل من الفنان الشهير .





واعتقد رواد التواصل في البداية، أن الشخصية الذي ظهر كبديل لعمرو دياب في شبابه، مجرد جرافيك ولكن في حقيقة تبين أنه شخصية حقيقية تشبه عمرو دياب بدرجة مثيرة للجدل والدهشة، حيث تم الاستعانة به لتأدية اعلان مع الهضبة وتمثيل دوره كشاب يسترجع تاريخ المغني الأكثر نجومية في مصر والعالم العربي.





وبالبحث عن هويته اتضح أنه شاب رياضي يمارس لعبة الكونغ فو ويحترف تلك الرياضة وأنه يقيم بلندن ، ويعتز بشكل كبير بالفنان عمرو دياب.





وتعجب رواد التواصل من الشبه الكبير بين حسام و الهضبة عمرو دياب، وذلك اتضح بجدارة في الإعلان الذي أطلق في بداية العام الحالي 2021.





وأثار هذا الأمر ضجة عالية عبر فضاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تلقى الشاب العديد من الاشادات بأدائه المتقن لشخصية وحركات الفنان عمرو دياب خلال الإعلان الذي أدى فيه حياة عمرو دياب كشاب.