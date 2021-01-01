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توك شو

كنا بنغني في الأوبرا.. مدحت العدل: محمود الخطيب حبيبي

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:49 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، والمرشح لرئاسة نادى الزمالك تفاصيل ما قاله عن صورة أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك السابق، مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

وتابع العدل خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق قائلا:"اللى قولته أن توقيت الصورة ليس مناسب لكن ما قولتش لميدو ما تتصورش مع الخطيب".

وأضاف مرشح نادى الزمالك قائلا:" الكابتن محمود الخطيب حبيبى ولو قابلته هتصور معاه، وعندي صوره ليه وهو واقف بيغنى فى الاوبرا".

وأكد مرشح رئاسة نادى الزمالك قائلا:"النادى الأهلى كبير وعظيم ويستحق المكانة التي وصلها،وبيشرفنا دا موضوع وأنى أقول وجهة نظرى حاجة تانية ".

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