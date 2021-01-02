هناك من سيدعم تحركات "الحمل".. التوقعات المهنية للأبراج لعام 2021

يتلهف الجميع على اكتشاف ما يحمله عام 2021، لهم من توقعات، لذلك كشف خبير الأبراج نور فيصل، توقعات الابراج على الصعيد المهني لجميع الابراج ونتمني ان تكون سنة 2021 سنة جيدة علي الصعيد المهني لجميع الأبراج.





برج الحمل عام 2021 على الصعيد المهني

مواليد الحمل خلال العام 2021 هناك من سيقف لدعم تحركاتكم في اغلب الاتجاهات وخصوصا تلك المرتبطة بجانب المالي وتخلصكم من التوتر السريع مع وفرة فرص القيام بسفر.



كما سيسلط عليكم الكثير من الضوء في أعمالكم وتحركاتكم ولديكم الفرصة في تحسن نفسي والكثير سينجح في الحعليكم الاستفادة من هذه التحولات الايجابيةصول على وعود قابلة للتحقيق وهناك من ينجح في الحصول على منصب جديد انتم أمام تحولات مهمة جدا لذا .

الحمل في عام 2021:

إذا واجهت بعض المشاكل المالية في عام 2020، فسوف تتاح لك الفرصة لتنظيف الوضع في بداية الاشهر الخمس الاولي بفضل المشتري الذي يمنحك حمايته بتواجده فى البيت 11.

على المستوى المهني ، من المتوقع حدوث بعض المشاكل لكنك ستتغلب عليها بسهولة. بالنسبة إلى الحمل ، 2021 هو عام انتقالي. تبدأ السنة بحماس. في العمل ، سوف تشعر أنك مبدع وستكون مقترحًا قويًا.

فى الربع الثاني من العام من الممكن ان تحصل على إرث أو ربح غير متوقع، في الربيع ، يجب عليك جمع مبلغ جيد من المال. ما عليك دفع الديون الخاصة بك والبدء في إصلاحات كبيرة على مستوى منزلك.

ويجب ان تستدعي ديبلوماسيتك لاصلاح مشاكلك العالقة فى العمل حتى لا تتفاقم ، اما إذا كنت عاطل و تبحث عن وظيفة ، فان الربع الثاني من العام فترة مناسبة لاجتياز مقابلة عمل بنجاح. . مع جوبيتر ، أنت محمي خلال هذا الربع الثاني على الصعيد المهني.

فى الربع الاخير من السنة سوف يشرق نجمك فى العمل. من المتوقع أن يكون هناك كثير من الذكاء الفكري. ومن الممكن ان تكون اخبار على ترقية مهنية او نجاح دراسي فمولود الحمل فى نهاية العام سيجنى كل ما قام به فى هذه السنوات.

عموما تعتبر هذه السنة سنة انتقالية على الصعيد المهني، وقد لا ترى الى أين تقودك التغييرات الحالية لذا، لا تشعر بالضيق، إذا ما وجدت أنك لا تتقدم بالشرعة التي تتوخاها، ولا تستعجل النتائج، فالأمور مرهونة بأوقاتها. أفضل ما يمكنك إنجازه هذا العام هو القيام بكل ما يمكنك السعي وراء احلامك. أي لوضع رجلك على اول السلم، والعمل على تثبيتها، وبعدها يصبح التسلّق أسهل.

برج الثور على الصعيد المهني:

خلال العام الجديد سيكون هناك جديد في الجانب المهني والمالي والتطور والقفز إلى جانب جديد ومهم حيث سيجد الكثير من مواليد هذا البرج إنهم في مواقع مهمة جدا وحضورهم سيكون لافت للنظر انتم أمام خيارات جيدة تتناسب وطموحكم الكبير فالوقت يشير إلى انجازات ذات جودة عالية كما ستكونون قريبين من الجانب السياسي وذو حظ جيد لمن يرغب في تجربة حظه لهذا الوقت في موضوع له صلة بالجانب السياسي.





عاطفيا عليكم الانتباه لهذا الجانب وبداء مزيدا من الاستعداد للتواصل مع الشريك ومنحه وقتا أفضل وترك الدخول في جدل قد يتسبب في حالة من الجفاء .ماليا عليكم الاهتمام بميزانيتكم وعدم هدر المال دون سبب واضح .فرص الحصول على تعين أصبحت هي الأقرب لواقعكم التكويني لهذه الفترة.

في بداية العام الجديد 2021 ستكون هناك ضغوطًا ومسؤوليات كبيرة. قد يلقي أمامك واجبات معقّدة وقد تجد نفسك قادر على تأجيلها أو إهمالها. سوف تتذمر من كثرة المهمات والتنقلات وورشات العمل بل قد تنزعج حتّى من عملك الروتيني الذي لطالما كنت سعيدًا به.

سيكون الربع الثاني من عام 2019 عكس الربع الاول حيث سيكون أكثر إثارة. سوف تستثمر في عملك مع التحفيز والصرامة. خارج المجال المهني

فى الرابع القلق من السنة سيكون نشاطك المهني هادئًا أو مملًا خلال هذا الربع. لا يمكنك الانتظار لقضاء بضعة أسابيع مع أحبائك خلال فصل الصيف. سوف تستمتع بالعطلات الخاصة بك لتعتني بنفسك ومن حولك

من المرجح أن يكون النصف الأخير من عام 2021 مسرحا لمواجهات مهنية مع بعض الزملاء او الاعداء الذين يريدون تشويه سمعتك. سينشأ صراع بينك وبين زميل لك في العمل ، مما يجعل الجو صعبًا ومؤذًا. حكمتك وقدرتك على التكيف ستجعلك تفوز. لن تفلت صفاتك التي أظهرتها لتوضيح هذا الوضع من مشرفك. سيتم تعيين مسؤوليات جديدة لك او تحصل على ترقية كنت تنتظرها . سوف يرافقك المشتري حتى نهاية ديسمبر في البيت العاشر، ما يجعلك النجم فى العمل بمبادراتك القوية.

بالنسبة لمواليد برج الثور العاطلين عن المعل ويبحثون عن وظيفة سوف يضاعفون الاجتماعات المهنية لهذا العام وسيدخلون فى الكثير من المبارايات. وبعد خيبة أمل قليلة ، سيحافظون على الروح المعنوية ووفى اخر المطاف سيحصلون على وظيفة العمر التى كانو يحلمون بها.

