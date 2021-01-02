اقتناء الألوان المحايدة.. 3 نصائح مهمة قبل شراء سجاد منزلك

السجاد من أهم مقتنيات المنزل التي تكمل مظهره الأنيق مع الأثاث، ولكن عملية اختياره يجب أن تكون بعناية وتدقيق وليست عشوائية لأن لكل نوع ولون وحجم استخدام على حسب طبيعة المكان والأسرة المتواجدة في المنزل، لهذا ستقدم خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد، إليكم دليلك السريع لشراء سجاد المنزل المناسب لأسرتك ولك حرية الاختيار.





الألوان:

- الانتباه جيدًا أن جميع أنواع السجاد تحتاج تنظيف ولكن السجاد الفاتح اللون ستضح فيه الاتساخات سريعًا وكافة البقع والتراب مما يجعله غير عملي معك خاصة إذا كانت أسرتك كبيرة وبها أطفال.

أما عن السجاد الأسود وكافة الألوان الداكنة سيتضح بها التراب والوبر وكأنها لم تنظف من قبل قط.

- لهذا يفضل اقتناء السجاد ذو الألوان المحايدة المتداخلة وليس اللون الواحد حتى تتحمل الأتربة والاتساخات دون الحاجة لغسلها كل فترة.



الخامة:

- هناك نوع سجاد ذي وبر عالي وخيوط طولية عالية، وهذا النوع على الرغم إنه لم تظهر الأتربة والاتساخات عليه سريعًا، إلا أن تنظيفه صعب حيث يبتلع كل ما يقع عليه من فتات طعام أو حتى أغراض صغيرة.

كما أن هذا النوع عند تكرار غسله سيتغير شكل الوبر ويفقد شكله الجميل حيث يتآكل الوبر ويهبط تمامًا مع الاستخدام والتنظيف.

- لهذا فإذا كنتِ من هواة التنظيف المستمر عليكِ تجنب السجاد ذي الوبر العالي وشراء السجاد ذي الوبر العادي الناعم.

الحجم:

مهما كانت طبيعة أسرتك وبها أطفال أم لا عليك اقتناء كافة أحجام السجاد المتنوعة، لأن السجاد الصغير مهما كان جمال شكله، إلا أنه غير عملي طوال الوقت حيث إنك في حاجة للسجاد الكبير دائمًا؛ لأنه يزيد من أناقة المنزل والأثاث كما أنه سيزيد من دفئ المكان مع برد الشتاء القارس.