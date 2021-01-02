للحاصلين على بكالوريس هندسة.. تعرف على آخر موعد للتقديم لوظائف البحث العلمي الجديدة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاونها مع الهيئات والمراكز البحثية الأخرى عن وظائف جديدة للباحثين موضحة شروط وكيفية التقديم.





البحث العلمي تعلن تفاصيل وظيفة مهندس برمجيات التحكم فى مركز ضوء السينكرترون:





أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، يعلن المركز عن وظيفة مهندس برمجيات تحكم بالمركز بالأردن (لمدة ثلاث سنوات) بداية من شهر فبراير 2021، ستكون هذه الوظيفة تحت إشراف المدير الفنى وبالتعاون مع فريق التحكم.





وأوضحت انه يقوم المرشح بعدد من المهام :

- المشاركة فى تخطيط وإعداد وتصميم أنظمة التحكم وتنفيذ برمجيات وتطويرها وترميزها تحت منصة نظام التشغيل لينكسLinux OS Platform .

- العمل عن كثب مع ماكينة تشغيل الاشعاع الضوئى وخطوط التشغيل لتحديد المتطلبات والمواصفات الخاصة بأنظمة التحكم الجديدة والمشاركة فى تشغيلها وتحديثها.

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وأشارت الأكاديمية إلى أن متطلبات الوظيفة:





- على المتقدم ان يكون حاصلا على بكالوريوس هندسة تحكم او كهربائية او إلكترونية او هندسة كمبيوتر.









- أن يكون خبرة فى أنظمة التشغيل Linux OS وخبرة عملية مثبتة تصل الى خمس سنوات فى مجال هندسة البرمجيات (يرحب المركز بحديثى التخرج شرط إظهار مهارات متميزة فى مجال البرمجة وLinux OS )









واوضحت أن آخر موعد لإستيفاء إستمارة الوظيفة وإرسالها إلكترونيًا 12 يناير 2021 ، ولاستيفاء إستمارة الوظيفة ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة https://www.sesame.org.jo/node/691













وظيفة مهندس برمجيات بحثى فى المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA:









كما اعلنت الأكاديمية فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة مهندس برمجيات بحثى Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد.





واشارت إلى انه سينضم المرشح لفريق صغير من مطورى البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد (ENE) والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ ، على المرشح ان يكون حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير فى مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغيّر المناخ وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية.









واكد أنه يجب أن يكون للمرشح خبرة فى اللغات والبرامج التالية المستخدمة فى الطاقة (GAMS, Python RDBMS, java and RESTful interfaces, vue.js, docker)



