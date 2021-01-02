د. هادي التونسي يكتب: رسالة في لحظة فارقة

قاعة فخيمة، تماثيل مذهبة، لوحات تزين سقف، تتدلي منه ثريات قصور، زهور زاهية تزدان وتتخلل وتصطف، عازفون لروائع موسيقي شتراوس ولانر وهايدن بتقنيات صوت في القاعة بين الأفضل عالميا، في حفلة هذه المرة بلا جمهور في زمن الكورونا تنقلها قنوات تليفزيونية في نهاية العام إلي ٩٠ بلدٍ، و تصفيق مشاهديها نسمعه من خلال تطبيقات الإنترنت.





تنقلنا المشاهد التي كنوز معمارية و مشاهد تراثية و شعبية و طبيعة خلابة في محافظات النمسا، تنطق بالإبداع والرقي والإتقان و الجمال، ثم إلى قصور وحدائق ومتاحف، لنشاهد راقصي باليه بالغي الوسامة والرشاقة والأناقة توحي حركاتهم علي أنغام الڤالس بالانطلاق والفرح في حلم سعادة وحب وسلام.





هكذا اختارت ڤيينا أن تقيم حفلها الأشهر عالميا هذا العام، لم تشغلها احترازات الكورونا التي اختبروا لأجلها عازفيها عن رسالة بهجة و أمل، تطمئن بها النفوس الخائفة، و تشجع بها من يأسوا و اكتأبوا في جائحة طال زمنها، رسالة حب و جمال و إتقان تشيع المعاني السامية، و تغمر الروح فرحة و طاقة، رسالة تعلم قادة العالم أن التنمية ليست فقط مادية و تعليمية و لادعوية تتضارب تفسيراتها، بل أيضا ثقافية تشبع الوجدان بالقيم الإنسانية العليا، و تقرب بين الشعوب في محبة و احترام و سلام، فتتعارف و تتضامن بلا تمايز و استعلاء.



