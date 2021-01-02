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حوادث

حبس شخص يروج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية

السبت 02/يناير/2021 - 01:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه.

كما أمرت جهات التحقيق بارسال المضبوطات لوحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي، لفحصها واعداد تقرير عنها.

وكان قد تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخص لقيامه بترويج دمغات لجهات حكومية مقلدة مقابل مبالغ مالية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم ترويج المحررات والمستندات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مكتبة تصوير كائنة بدائرة قسم شرطة الأميرية ومقيم بذات الناحية بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال بيع الدمغات المقلدة والمنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة بالمكتبة ملكه، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الدمغات فئات مختلفة "مزورين" .

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد  ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية ، وأقر بتحصله عليها من آخر "محدد وجارى تقنين الإجراءات لضبطه" تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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