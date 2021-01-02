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فاهم غلط.. مدحت العدل: كنت شايف إللي بياخد فلوس من كتابة الأغاني عيب

السبت 02/يناير/2021 - 05:47 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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أسامة علي
كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل عن بدايته الفنية، معقبا:" كنت بكتب اغانى وكنت بتكسف اقول".

وأضاف العدل خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق:" بدأت كتابة الأغانى وأنا فى الجامعة وعملت كذا أغنية للفنان محمد الحلو، لحد ما طلب منى أغنية شعبية، فـ اعتبرته بيشتمنى وبعدها عملنا أغنية "جت من الغريب ولا جتش منك".


وتابع العدل قائلا:" مكنتش باخد فلوس من كتابه الأغاني على أساس أنه عيب ، لحد ما الشاعر رضا أمين سألنى باخد كام من كتابة الأغاني للفنان محمد الحلو".

وأردف الكاتب والسيناريست قائلا:" قولت ليه مش باخد حاجة، فرد وقالى أن مش شايف أن محمد الحلو بياخد فلوس بسبب أغانيك".
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