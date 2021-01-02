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أخبار العالم

زيارة عاجلة لوزير الداخلية.. الكويت تستعد لعودة العمل بمنفذ النويصيب الحدودي مع السعودية

السبت 02/يناير/2021 - 12:07 ص
جانب من الزيارة لمنفذ
جانب من الزيارة لمنفذ النويصب
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محمود نوفل
تفقد وزير الداخلية الكويتي ثامر علي صباح السالم يرافقه عدد من القيادات الأمنية منفذ النويصيب الحدودي مع السعودية  تمهيدا لعودة العمل به اليوم لاستقبال المواطنين العائدين الى البلاد عبر المنافذ البرية.

جاء ذلك في إطار جولاته التفقدية امس الجمعة، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات والإجراءات المتخذة لاستقبال المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية. 

وفي بداية الجولة استمع ثامر علي صباح السالم من القيادات الأمنية إلى شرح مفصل عن آلية العمل والخطة الموضوعة لتسهيل الإجراءات المتبعة التي يتم اتخاذها في ضوء الظروف الراهنة.

كما اطمأن على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع السلطات الصحية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وكيفية العمل والتنسيق مع جميع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لتسهيل عملية الدخول من المنفذ.

وفي ختام الجولة أعرب  وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة والاشتراطات المتخذة من قبل المؤسسة الأمنية والسلطات الصحية ووزارة المالية المتمثلة بالادارة العامة للجمارك، مطالبا بمزيد من تبسيط وتسهيل الإجراءات، مع توفير كل سبل الراحة للحفاظ على سلامة وأمن الجميع.
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