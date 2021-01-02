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فن

أخبار الفن| عودة عمرو دياب لزوجته.. ابن سيد زيان يدخل العناية المركزة.. وفاة حماة آسر ياسين بـ كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 12:09 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو الآتي:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد الخلافات التي حدثت بين الهضبة عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني في الأيام الماضية، وظهور زينة عاشور على الساحة في الفترة الأخيرة، ما فتح بابًا للتساؤلات حول إحتمال عودة الأخيرة لحياة الهضبة، وفتح مساع للصلح. 

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل، الذي شيعت جنازته صباح اليوم الجمعة، لرصد المشهد الأخير في حياته ووداع أحبائه له. 

نشر الصحفي السوري أحمد الدرع، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من جنازة المخرج حاتم علي، التي شُيعت صباح اليوم الجمعة 1 يناير بالعاصمة دمشق. 

أعلنت إيمان -ابنة الفنان القدير الراحل سيد زيان- عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض شقيقها محمد، لنزيف في المخ، أدخله في غيبوبة، وأحتجز على أثره بالعناية المركزة في أحد المستشفيات. 

تزايدت موجة الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، بعدما نشرت الفنانة الشابة سلمى ابوضيف، صورة لها بأعياد رأس السنة فى دبى، تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، في ظل تواجد عمرو دياب هناك أيضًا للإحتفال بالعام الجديد. 

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل، الذي شيعت جنازته صباح اليوم الجمعة، لرصد المشهد الأخير في حياته ووداع أحبائه له. 

أعلنت كنزي عبدالله -زوجة الفنان آسر ياسين- عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة والدتها السيدة سها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قال الفنان منير مكرم، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض أمس الخميس، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة. 

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