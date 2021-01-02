أخبار التوك شو.. استشاري يكشف عن الفئات الأكثر إصابة بكورونا.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار،تناولت العديد من الموضوعات الهامة واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها:

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن الممثلة المصرية رولا محمود كانت موجودة في إنجلترا في الموجة الأولى من كورونا واختفت، وهناك ترجيحات بأنها ماتت بسبب كورونا ودفنت في قبر مجهول ، ولفت إلى إن فيروس كورونا اختبار للعلم الذي وقف عاجزا أمامه ولإيمان وإنسانية البشر..



استشارى تغذية تكشف أكثر الفئات عرضة للإصابة بـ كورونا

قالت الدكتورة نورهان قنديل ، استشارى تغذية علاجية ، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالة النفسية الإيجابية تعمل على تحسن حالة الفرد وتعمل على سرعة شفائه من الفيروس.



بعد سمية الخشاب وريم البارودي.. أحمد سعد يكشف مواصفات زوجته وموعد الزفاف

قال الفنان أحمد سعد، إنه سوف يتزوج خلال هذا العام، معقبا: "هتجوز السنة دي إن شاء الله، في النصف الأول من السنة دي كمان".



بعد إعلان ترشحه لرئاسة الزمالك.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

أضاف العدل: بالفعل هناك أخطاء للمستشار مرتضى منصور، وتجاوزات لكن يجب أن يمنح كل ذى حق حقه".





محمد الباز : جزمة وحيد حامد أشرف من الشامتين في مرضه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه يستعرض خلال برنامجه كل ما يروجه ويقوله خصوم الدولة المصرية عن قياداتها ورموزها.، من باب اعرف عدوك، واعرف كيف يفكر، وليس لأنه يعطي قيمة لهم او لما يقولونه. وأعلن الكاتب والشاعر مدحت العدل أنه سيخوض انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد رئاسة النادى ، وفى حالة عدوله عن ذلك سيدعم الشخص الذى سيخدم النادي ويهتم بمصالحه.



محمد موسى: جو شو يتقاضى 50 ألف دولار شهريا بخلاف راتبه لمهاجمة مذيعي "الإرهابية"

قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن جو شو الشهير بـ"نعناعة" يتقاضى شهريا 50 ألف دولار تدخل إلى حسابه، كهبة دائمة من الخزانة القطرية، بعيدًا عن مرتبه في قناة العربي الجديد.



مدحت العدل: منظومة التحكم الرياضي في مصر ليست جيدة .. فيديو

كد مرشح رئاسة نادى الزمالك قائلا:"النادى الأهلى كبير وعظيم ويستحق المكانة التي وصلها، ويشرفنا دا موضوع، وأننا أقول وجهة نظرى حاجة تانية ".



مصطفى حجازى: سندخل عصرا جديدا بعد جائحة كورونا

قال المفكر والسياسى مصطفى حجازى، إن ما يسمى بـ "المفصل التاريخى"، عشناه قبل 100 سنة، أكثر من مرة، من الحرب العالمية الأولى، الأنفلونزا الإسبانية، ولكننا الآن، أمام مفصل تاريخى جديد، وهو "كورونا".



استشارى مناعة تحذر من " تسبيك " الطعام لهذا السبب

أكدت أن الصحة النفسية والمناعة هما أسلحة قوية ضد فيروس كورونا ، لافتة إلى أن الحرب ضد الفيروسات هى منذ قديم الأزل ولا تزال ،مستمرة ، لافتة إلى أن الأفراد فى عمر العشرين المصابين بالسمنة على عكس ما يتداول أن الأعمار فوق الأربعين فقط هم المعرضون للإصابة بفيروس كورونا . أكدت أن الصحة النفسية والمناعة هما أسلحة قوية ضد فيروس كورونا ، لافتة إلى أن الحرب ضد الفيروسات هى منذ قديم الأزل ولا تزال ،مستمرة ، لافتة إلى أن الأفراد فى عمر العشرين المصابين بالسمنة على عكس ما يتداول أن الأعمار فوق الأربعين فقط هم المعرضون للإصابة بفيروس كورونا .

حكى الفنان نضال الشافعي عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني، مؤكدا أنه مر بالعديد من الظروف الصعبة خاصة خلال فترة دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهى واحدة من أصعب فترات حياته.



