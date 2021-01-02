ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. استشاري يكشف عن الفئات الأكثر إصابة بكورونا.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

السبت 02/يناير/2021 - 02:47 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
إسراء صبري
نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار،تناولت العديد من الموضوعات الهامة واحتفالات رأس السنة الميلادية ومنها:

محمد الباز : رولا محمود ماتت بكورونا والكل عاجز أمام الفيروس
قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»،  إن الممثلة المصرية رولا محمود كانت موجودة في إنجلترا في الموجة الأولى من كورونا واختفت، وهناك ترجيحات بأنها ماتت بسبب كورونا ودفنت في قبر مجهول ، ولفت إلى إن فيروس كورونا اختبار للعلم الذي وقف عاجزا أمامه ولإيمان وإنسانية البشر.. 

استشارى تغذية تكشف أكثر الفئات عرضة للإصابة بـ كورونا
قالت الدكتورة نورهان قنديل ، استشارى تغذية علاجية  ، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثانية لفيروس كورونا، لافتة إلى أن الحالة النفسية الإيجابية تعمل على تحسن حالة الفرد وتعمل على سرعة شفائه من الفيروس.

بعد سمية الخشاب وريم البارودي.. أحمد سعد يكشف مواصفات زوجته وموعد الزفاف
قال الفنان أحمد سعد، إنه سوف يتزوج خلال هذا العام، معقبا: "هتجوز السنة دي إن شاء الله، في النصف الأول من السنة دي كمان".

بعد إعلان ترشحه لرئاسة الزمالك.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير
أضاف العدل: بالفعل هناك أخطاء للمستشار مرتضى منصور، وتجاوزات لكن يجب أن يمنح كل ذى حق حقه".

وأعلن الكاتب والشاعر مدحت العدل أنه سيخوض انتخابات نادى الزمالك القادمة على مقعد رئاسة النادى ، وفى حالة عدوله عن ذلك سيدعم الشخص الذى سيخدم النادي ويهتم بمصالحه.

محمد الباز : جزمة وحيد حامد أشرف من الشامتين في مرضه
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه يستعرض خلال برنامجه كل ما يروجه ويقوله خصوم الدولة المصرية عن قياداتها ورموزها.، من باب اعرف عدوك، واعرف كيف يفكر، وليس لأنه يعطي قيمة لهم او لما يقولونه.

محمد موسى: جو شو يتقاضى 50 ألف دولار شهريا بخلاف راتبه لمهاجمة مذيعي "الإرهابية"
قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك معلومات مؤكدة تفيد أن جو شو الشهير بـ"نعناعة" يتقاضى شهريا 50 ألف دولار تدخل إلى حسابه، كهبة دائمة من الخزانة القطرية، بعيدًا عن مرتبه في قناة العربي الجديد.

مدحت العدل: منظومة التحكم الرياضي في مصر ليست جيدة .. فيديو
كد مرشح رئاسة نادى الزمالك قائلا:"النادى الأهلى كبير وعظيم ويستحق المكانة التي وصلها، ويشرفنا دا موضوع، وأننا أقول وجهة نظرى حاجة تانية ".

مصطفى حجازى: سندخل عصرا جديدا بعد جائحة كورونا
قال المفكر والسياسى مصطفى حجازى، إن ما يسمى بـ "المفصل التاريخى"، عشناه قبل 100 سنة، أكثر من مرة، من الحرب العالمية الأولى،  الأنفلونزا الإسبانية، ولكننا الآن، أمام مفصل تاريخى جديد، وهو "كورونا". 

استشارى مناعة تحذر من " تسبيك " الطعام لهذا السبب
أكدت أن الصحة النفسية والمناعة  هما أسلحة قوية ضد فيروس كورونا ، لافتة إلى أن الحرب ضد الفيروسات هى منذ قديم الأزل ولا تزال ،مستمرة ، لافتة إلى أن الأفراد فى عمر العشرين المصابين بالسمنة  على عكس ما يتداول أن الأعمار  فوق الأربعين فقط هم المعرضون للإصابة بفيروس كورونا .
حكى الفنان نضال الشافعي عن الصعوبات التي  واجهته في بداية مشواره الفني، مؤكدا أنه مر بالعديد من الظروف الصعبة خاصة خلال فترة دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهى واحدة من أصعب فترات حياته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: الطقس غير مستقر حتى الأربعاء.. وكسوف كلي للشمس.. وأبو العينين: طموحات الرئيس السيسي تصل إلى عنان السماء

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: استضفت مرتضى منصور كثيرا وبينا عيش وملح.. مدحت العدل: سأترشح لرئاسة الزمالك.. الصحة: تأكدنا من أمان لقاح سينوفارم

مصالحة شاملة.. مدحت العدل يكشف برنامجه لخوض انتخابات الزمالك

مدحت العدل يكشف سبب ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

بعد إعلان ترشحه لرئاسة الزمالك.. مدحت العدل: رأيي في مرتضى منصور لن يتغير

مدحت العدل: منظومة التحكم الرياضي في مصر ليست جيدة .. فيديو

ترشيحاتنا

أحمد بلال عن تعاقد الأهلي مع والتر بواليا: عامل زي البطيخة

دعاء قبل النوم في بداية العام الجديد يغفر الذنوب ويكتب اسمك بقائمة أهل الجنة

عودة الدراسة على المنصات الإلكترونية .. غدا

موسيماني: كورونا سبب التعادل مع دجلة .. وهذا عيب لاعبي الأهلي

بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

صلاح جديد.. لاعب من المقاولون العرب في سبورتنج لشبونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير تغذية تكشف 8 فوائد لمشروب الكاكاو

فعالة ضد كورونا.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات ريهام حجاج عرضتها للانتقاد