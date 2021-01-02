وقعا في حبها معًا.. شجار بين صديقين بسبب امرأة والنتيجة صادمة/ صور

، أثناء قضائهما إجازة صيفية في مدينة برشلونة بأسبانيا. على خلفية الوقوع في حب امرأة واحدة وقع شجار عنيف بين صديقين مقربين بعد أن التقيا معا بشابة عشرينية





ووفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية بدأ الصديقين دينو دي سوزا ، وساولو جوميز، مواعدة الفتاة أولجا صاحبة الـ 27 عامًا في وقت واحد منذ 19 أغسطس من العام الماضي.





أعجب البرازيليان بأولجا أثناء خروجها مع عدد من أصدقائها في حانة وسط المدينة الإسبانية، ليطلب كلاهما الخروج معها مما تسبب في شجار عنيف بينهما، لكنه لم يدم طويلًا.





وقرر الصديقان عدم خسارة بعضهما البعض ليعرضا على الفتاة الخروج معها معًا ، والتي بدوها وافقت على ذلك، حتى وصل بهم الأمر إلى رغبتهم في أن تصبح الفتاة أمًا لأولادهما معًا.





وقال دينو: «وصلنا أنا وساولو، 30 عامًا، إلى برشلونة وذهبت مباشرة إلى الحانة لمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا التي كانت تُعرض في تلك الليلة؛ وبعد دخولنا الحانة وجدنا أولجا مع مجموعة من الأصدقاء الذين دعونا لاحتساء مشروب معهم، وهنا بدأت قصتنا الجميلة».





وتابع صاحب الـ 40 عامًا: « بالنسبة لنا، كانت الكيمياء قوية لدرجة أننا تأثرنا بمعرفة ما يفكر فيه أو يشعر به الآخر، أود أن أصف ما شعرنا به أنا وصديقي، لكن لا يوجد كلام يعبر عما مررنا به».





واجه الصديقان ردود فعل صادمة وسلبية من عائلتيهما وأصدقائهما خاصة بعد خروجهما مع الفتاة لمدة عام ونصف العام تقريبًا بمعرفة الجميع الذين يرون الأمر غير مريح على الإطلاق ويثير العجب.





ويختتم الصديقان: «لقد تحلينا بالهدوء، وشرحنا لهم ما نشعر به تجاه أولجا، وأن هذا لم يغير من صداقتنا رغم نظرات الناس غير المريحة لنا بالمرة بسبب خروجي أنا وصديقي مع أولجا علنًا ورغبتنا في إنجاب أطفال منها معًا».



