مستشار خامنئي: نأمل ألا يحدث شيء حتى رحيل ترامب عن السلطة

قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده تأمل أن لا يحدث شيء في المنطقة حتى يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السلطة في 21 من يناير.





يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر عن مواجهة عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.





وأضاف اللواء صفوي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء الجمعة، "نأمل ألا يحدث شيء سيء حتى رحيل ترامب، رغم أن الانتقام لدماء قاسم سليماني سيظل قويًا على المدى الطويل".



