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أخبار العالم

مستشار خامنئي: نأمل ألا يحدث شيء حتى رحيل ترامب عن السلطة

السبت 02/يناير/2021 - 12:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، إن بلاده تأمل أن لا يحدث شيء في المنطقة حتى يرحل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السلطة في 21 من يناير.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر عن مواجهة عسكرية محتملة بين طهران وواشنطن عشية حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وأضاف اللواء صفوي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء الجمعة، "نأمل ألا يحدث شيء سيء حتى رحيل ترامب، رغم أن الانتقام لدماء قاسم سليماني سيظل قويًا على المدى الطويل".

وتابع: "الأمريكيون يعرفون أن لدى إيران رئيسًا قويًا كان قد أمر بضربة صاروخية على قاعدة عين الأسد في العراق“ عقب اغتيال سليماني، مشيرًا إلى أن "الأمريكيين قلقون في ذكرى اغتيال سليماني خشية أن نقوم بعمليات عسكرية".
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