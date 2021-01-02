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رياضة

أحمد بلال: مقارنة مصطفى محمد بـ رونالدو «كلام مصاطب»

السبت 02/يناير/2021 - 03:12 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على مقارنة مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من يقارن مصطفى محمد برونالدو، كلام عيب وميصحش فلا يمكن أن يتم مقارنة الثنائي".

واضاف : "هناك أنباء تقول إن مصطفى محمد لا يشارك في تدريبات الزمالك وهذا الأمر أيضًا لا يصح، لأن اللاعب المحترف لا يمكن أن يتصرف بتلك التصرفات".

وأوضح: "من تمرد على الأهلي تم الاستغناء عنه مهما كان حجمه في الفريق، ومثال على ذلك رمضان صبحي وإبراهيم سعيد وحسام حسن".

واختتم تصريحات : "طالما مصطفى محمد متمسك بالرحيل فيجب على الزمالك تركه ليرحل وعدم التمسك به بسبب عدم التمسك اللاعب بالنادي وقيامه بالتمرد".
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