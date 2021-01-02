اجتماعات داخل "نت فليكس" لوضع تفاصيل مسلسل عمرو دياب الجديد

عقدت شبكة نت فليكس عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لوضع تفاصيل مسلسل عمرو دياب الجديد والمنتظر عرضه بشكل حصري على المنصة.
ومنذ إعلان شبكة نت فليكس الرّائدة في تقديم خدمة البث الترفيهي عن التحضير لمسلسل جديد مع النجم عمرو دياب؛ والتكهنات لا تنتهي عن تفاصيله.
الشبكة ستتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعًا لألبوماته في الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز "وورلد ميوزك أوورد" و 7 جوائز "أفريكان ميوزيك أوورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، فيما لن يزيد المسلسل عن 15 حلقة على أقصى تقدير، وسيتم الإعلان عن صناعه خلال 50 يوما.
الشبكة ستتعاون لأول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الأفضل مبيعًا لألبوماته في الشرق الأوسط، والحائز على 7 جوائز "وورلد ميوزك أوورد" و 7 جوائز "أفريكان ميوزيك أوورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته، فيما لن يزيد المسلسل عن 15 حلقة على أقصى تقدير، وسيتم الإعلان عن صناعه خلال 50 يوما.
وأضاف النجم العالمي عمرو دياب : "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله".
عمرو دياب قدم خلال مسيرته 4 أفلام سينمائية وهي على الترتيب، "السجينتان، العفاريت، آيس كريم في جليم، ضحك ولعب وجد ولعب"، فضلا عن عدد من المشاركات الأخرى بالتلفزيون، وينتظر أن يحصل عمله المقبل مع شبكة نت فليكس على نسب مشاهدة قياسية، من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.