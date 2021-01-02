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ديني

الأوقاف: اتقان الصنائع والحرف سبيل الأمم المتقدمة.. موضوع خطبة الجمعة القادم

السبت 02/يناير/2021 - 01:09 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة يوم الجمعة القادم، تحت عنوان : ”إتقان الصنائع والحرف والمهن  سبيل الأمم المتقدمة” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ديننا دين الإتقان في كل شيء ، وأنه عني عناية بالغة بذلك ، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأسره ، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به .
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