لخلافات بينهم.. ربة منزل تتهم جارها ونجله بإلقائها من البلكونة في السنبلاوين

أصيبت سيدة بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم، على إثر نشوب خلافات بينها وبين أحد جيرانها ، قام على أثرها بإلقاءها من البلكونة، بمساعدة نجله ، وذلك في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية .





ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "دينا.إ.ش.ع"، 20 عاما، ربة منزل، مصابة في الظهر وكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من الجسد ادعاء سقوط من علو.





وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد عمرو بكر، رئي المباحث، وبسؤالها اتهمت كلا من "علي.إ.م.ل.ل"، 63 عاما، عامل، ونجله "خالد"، 39 عاما ، سمكري سيارات ، ويقيمان بذات القرية ، بالتعدي عليها بالضرب ، والقاءها من أعلي الطابق الأول بمنزلها؛ لخلافات بينهم بسبب الجيرة.





وبتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين، وبمواجهتهما؛ انكرا الاتهام ، واتهما المصابة بالتعدي عليهما بالسب والشتم .



